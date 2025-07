SONO DURANTE O DIA: ENTENDA POR QUE VOCÊ NUNCA DEVERIA PULAR A SONECA DO SEU FILHO

Sono diurno ajuda o cérebro da criança a organizar o que aprendeu, regula emoções e ainda impulsiona marcos como andar, falar e socializar. Especialista em desenvolvimento infantil explica.

Bebês e crianças pequenas precisam dormir mais durante o dia, e não é só porque se cansam fácil. As sonecas fazem parte do processo de desenvolvimento do cérebro, é ali, no silêncio do descanso, que muita coisa importante acontece.

O neurocirurgião André Ceballos, que atua com desenvolvimento infantil, explica que durante o sono, especialmente nas sonecas, o cérebro da criança reorganiza tudo que foi vivido e aprendido. “É nesse momento que se formam conexões neurais que sustentam o aprendizado e o desenvolvimento cognitivo”, explica.

Ele também lembra que essas pausas ajudam a criança a lidar melhor com as emoções e com o ambiente à sua volta. “As sonecas regulam o humor, melhoram o comportamento e ainda têm impacto direto no crescimento físico, já que o hormônio do crescimento é mais liberado durante o sono”, completa Ceballos.

A importância das sonecas para os marcos do desenvolvimento

Esses benefícios ficam ainda mais evidentes quando se observa a relação entre o sono e os chamados marcos do desenvolvimento, como sentar, engatinhar, andar, falar e iniciar interações sociais. A conquista dessas etapas não depende apenas de estímulo externo, mas também de maturação cerebral e equilíbrio fisiológico, ambos influenciados pela qualidade do sono.

“Os marcos do desenvolvimento são referências sobre o que é esperado que uma criança consiga fazer em determinadas idades. Quando ela está descansada, seu cérebro e seu corpo respondem melhor aos estímulos e têm mais facilidade para avançar nas habilidades esperadas para cada fase”, afirma Ceballos.

Ou seja, um bebê que dorme com regularidade, inclusive durante o dia, tende a se desenvolver de forma mais estável e a alcançar essas etapas no tempo certo. E o contrário também é válido, a privação de sono ou sonecas muito irregulares podem interferir no comportamento, na aprendizagem e até na interação social da criança.

Rotina, ambiente e escuta dos sinais

Estabelecer horários consistentes para os cochilos, respeitar os sinais de sono da criança e oferecer um ambiente calmo e sem estímulos excessivos são atitudes simples que fazem toda a diferença.

“No início pode ser desafiador para os pais e cuidadores. A criança ainda não tem um padrão claro, e adaptar os horários exige observação e paciência. Mas criar uma rotina de sono é um investimento real no bem-estar e no desenvolvimento

infantil”, reforça o médico.

Segundo ele, os pais não devem enxergar sonecas como “extras” ou momentos descartáveis do dia. “O sono não é luxo. É uma necessidade fisiológica profunda em uma fase em que o cérebro está em formação acelerada. Quando uma criança dorme bem, ela cresce melhor, aprende com mais facilidade e se sente mais segura emocionalmente.”

Conheça o Dr. André Ceballos: Médico neurocirurgião, Ceballos atua como Diretor técnico do Hospital São Francisco, referência no diagnóstico e tratamento de crianças com transtornos do desenvolvimento. A atuação do Dr. Ceballos vai além do atendimento clínico e da gestão hospitalar e reconhecendo a importância da informação e da educação para a saúde pública, se dedica a projetos de divulgação e conscientização sobre os marcos do desenvolvimento infantil, com o objetivo de influenciar políticas públicas que beneficiem especialmente as populações mais vulneráveis.

