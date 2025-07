Tivoli e ParkCity Sumaré sorteiam carros elétricos em campanha

De 10 a 31 de julho, o Shopping ParkCity Sumaré, administrado pelo Grupo AD, participa da campanha Julho Black Brasil 2025, realizada simultaneamente em 36 shoppings da rede em todo o país. Durante o período, os clientes concorrem ao sorteio de três carros elétricos BYD Dolphin Mini e aproveitam vantagens exclusivas ao comprar no empreendimento.

Compacto, 100% elétrico e voltado à mobilidade urbana, o BYD Dolphin Mini oferece conectividade, autonomia e tecnologia de ponta. O modelo acompanha as tendências de consumo mais sustentáveis e atende à busca por soluções inovadoras para o deslocamento no dia a dia, em sintonia com as diretrizes de sustentabilidade e incentivo à inovação que orientam as iniciativas do Grupo AD.

A cada 300,00 reais em compras, o cliente recebe um número da sorte para participar do sorteio. Compras feitas entre segunda e quinta-feira garantem números da sorte em dobro.

“A campanha Julho Black Brasil valoriza ainda mais o nosso consumidor, oferecendo vantagens e conexões por meio de experiências acessíveis, com prêmios que dialogam com os novos hábitos de mobilidade e consumo consciente”, comenta Gisele Alvares, Coordenadora de Marketing do Shopping ParkCity Sumaré.

“A campanha une a força da rede com a atuação regional. Ao adotar uma mecânica simples, formato digital e uma premiação conectada ao estilo de vida atual, o Grupo AD reforça seu compromisso com a inovação e a proximidade com o consumidor”, destaca Beth Andrade, head de marketing do Grupo AD.

As informações completas, o regulamento e o link para cadastro estão disponíveis nos canais oficiais do shopping: promocao.parkcitysumare.com.br

Serviço:

Julho Black 2025 – Shopping ParkCity Sumaré

Quando: de 10 a 31 de julho.

Onde: Shopping ParkCity Sumaré

Cadastro das notas fiscais: pelo site promocao.parkcitysumare.com.br

Tivoli Shopping

O Tivoli participa a partir desta quinta-feira (dia 10), da edição de 2025 da Julho Black Brasil, campanha promocional do Grupo AD, realizada simultaneamente em 36 shoppings da rede em todo o país. Durante o período, os clientes concorrem ao sorteio de três carros elétricos BYD Dolphin Mini – modelos compactos, tecnológicos e 100% sustentáveis -, e aproveitam vantagens exclusivas ao comprar no empreendimento.

A cada R$300 em compras, o cliente recebe um número da sorte para participar do sorteio. Compras feitas entre segunda e quinta-feira ou por meio do WhatsApp garantem números da sorte em dobro. Já os clientes cadastrados no programa de benefícios Tivoli Mais ganham três números da sorte. Para participar, o CPF precisa constar na nota fiscal apresentada no momento da inscrição.

Várias lojas do empreendimento participam dessa iniciativa, em categorias que vão de moda e eletrônicos a acessórios e alimentação. Além disso, as condições especiais estarão disponíveis também nos canais digitais do Tivoli, com a facilidade do atendimento via WhatsApp (19) 98113-4188, permitindo ao cliente comprar online e retirar na loja ou receber em casa.

“A Julho Black Brasil valoriza ainda mais o nosso consumidor, oferecendo vantagens e conexões por meio de experiências acessíveis, com prêmios que dialogam com os novos hábitos de mobilidade e consumo consciente”, afirma Paula Funichello, coordenadora de Marketing do Tivoli Shopping.

Segundo Beth Andrade, head de marketing do Grupo AD, a edição de 2025 da Julho Black Brasil une a força da rede com a atuação regional. “Ao adotar uma mecânica simples, formato digital e uma premiação conectada ao estilo de vida atual, o Grupo AD reforça seu compromisso com a inovação e a proximidade com o consumidor”, diz.

As informações completas, regulamento da promoção e link para cadastro estão disponíveis no site e nas redes sociais do empreendimento: www.tivolishopping.com.br e @tivoli.shopping.

Serviço:

Campanha Julho Black Brasil

📅 Quando: de 10 a 31 de julho de 2025

📍 Local: Tivoli Shopping

