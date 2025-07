Sumaré dá início aos Jogos Regionais e movimenta o mês de julho com programação esportiva intensa

Julho promete ser um mês de muita energia e celebração do esporte em Sumaré. A cidade dá largada, nesta segunda-feira (7), aos Jogos Regionais 2025, um dos maiores eventos esportivos do interior paulista. A competição, que será realizada em Bragança Paulista, integra o calendário oficial do Estado de São Paulo.



Além da participação nos Jogos Regionais, o município preparou uma extensa programação ao longo do mês, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, com destaque para torneios de futebol de base, festivais esportivos, amistosos, modalidades adaptadas e as finais de campeonatos municipais.



Entre os principais eventos estão:

* Torneios de Futebol de Base nas categorias Sub-9, Sub-11, Sub-13 e Sub-15

* Festival Veterano, Festival de Futevôlei e Festival de Iniciação no Futsal

* Amistoso da equipe PCD de Sumaré contra Caieiras

* Finais da Liga de Futsal e dos campeonatos de Vôlei Masculino e Feminino

* Torneio 3×3 de Basquete e Torneio de Jiu-Jitsu

* E no dia 25 de julho, a tão esperada abertura do Campeonato Amador 2025



Segundo o secretário de Esportes e Lazer de Sumaré, Pedro Rocha, o mês de julho é uma oportunidade de fortalecer a cultura esportiva local e envolver toda a comunidade. “Temos atividades para todas as idades, categorias de base, atletas profissionais e também para o esporte adaptado. É o esporte sendo valorizado, incentivando a saúde, a convivência e o talento dos nossos atletas”, destacou o secretário.



“É com muito orgulho que promovemos ações que envolvem a comunidade e incentivam a prática esportiva desde a infância. O esporte transforma vidas e constrói cidadania”, afirmou o prefeito Henrique do Paraíso.

