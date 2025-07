Como cuidar do cabelo crespo e cacheado na estação mais fria do ano

Leia+ Sobre saúde aqui no NMomento

Com a chegada do inverno, os cabelos crespos e cacheados exigem atenção redobrada. As baixas temperaturas e o uso mais frequente de água quente durante os banhos tendem a prejudicar a saúde capilar, ressecar os fios, comprometendo a definição dos cachos e aumentar o frizz.

Juninho Loes, especialista em cabelos crespos e cacheados, explica que o segredo para atravessar a estação com fios saudáveis está na hidratação constante, no uso de produtos específicos e em rotinas que respeitam as necessidades naturais da fibra capilar e sua morfologia.

O ressecamento é um dos maiores vilões nessa época, o especialista indica intensificar a hidratação com produtos umectantes, realizar a finalização com mais frequência durante a semana, diminuir a quantidade de lavagens para não remover a oleosidade dos fios, evitar água quente e utilizar toca ou fronha de cetim para um bom resultado no day after.

Para combater aqueles fios arrepiados, o famoso frizz, o especialista recomenda a utilização de cremes que contenham óleo vegetal em sua fórmula, que ajudam a criar uma barreira protetora contra a umidade. Fazer a fitagem para proteger os fios dos fatores externos e na secagem, utilizar o secador e o difusor que é um inibidor de jato, secando de 60% a 100%, na temperatura média, com a pressão do jato médio para os ondulados e máximo para os cachos e crespos.

Juninho enfatiza o uso de protetores térmicos e produtos com pH mais baixo. Uma vez que o pH do cabelo varia entre 4.0 e 4.5, o ideal é utilizar shampoo com pH até 6.0, condicionadores e máscaras com pH entre 4.0 e 4.5 para preservar a saúde da fibra do cabelo.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP