Atualização da NR-1: Nova abordagem da norma transforma a gestão de saúde e segurança no trabalho nas empresas brasileiras

A Norma Regulamentadora nº 1 (NR-1) passou por uma atualização significativa em 2024, trazendo avanços importantes na forma como as empresas devem lidar com a gestão de riscos, incluindo, pela primeira vez, a obrigatoriedade de abordagem dos riscos psicossociais no Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR).

As mudanças da NR-1 entraram em vigor em maio de 2025, em caráter educativo e adaptativo, com o objetivo de preparar as organizações para a correta implantação das novas exigências. A partir de maio de 2026, a norma passará a ser plenamente exigida, e o descumprimento estará sujeito a medidas fiscalizatórias, autuações e penalidades.

As alterações têm impacto direto na rotina empresarial e na cultura organizacional. A NR-1 agora exige um modelo preventivo mais estruturado, no qual os empregadores devem identificar, avaliar e controlar os riscos nos ambientes de trabalho de forma contínua, sistematizada e integrada. Com isso, o antigo PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais) foi substituído pelo PGR, que amplia o escopo e exige uma abordagem mais abrangente e personalizada à realidade de cada empresa.

Outro ponto importante da nova norma é o reconhecimento formal da modalidade de ensino a distância (EaD) e treinamento híbrido para capacitações obrigatórias em saúde e segurança do trabalho (SST), conferindo mais flexibilidade às empresas, sem comprometer a qualidade das formações nem a responsabilidade legal dos empregadores.

“O impacto dessa mudança vai além das empresas. Estamos falando de um mercado de trabalho mais seguro, com menos afastamentos, menos judicializações e mais qualidade de vida”, afirma Fernanda Macedo, diretora da Life DH.

Com essas mudanças, a psicologia organizacional assume papel de destaque nas estratégias de prevenção e promoção da saúde nas empresas. O mapeamento dos riscos psicossociais passa a ser uma etapa essencial para a construção de ambientes emocionalmente seguros. Nesse cenário, a Life DH atua diretamente com o diagnóstico e a gestão desses riscos, por meio de metodologias baseadas em evidências, escuta ativa e ações integradas com as demais áreas de SST.

As empresas, por sua vez, precisam investir em capacitação, sistemas de gestão e auditorias internas, garantindo conformidade com a norma e promovendo ambientes de trabalho mais saudáveis, produtivos e humanizados.

Leia + sobre economia, emprego e mercado

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP