Seis cervejarias de Americana e região vão reforçar a praça gastronômica do 3º Rock Day Americana, realizado nos dias 11 e 12 de julho, no Centro de Cultura e Lazer (CCL), localizado à Avenida São Paulo, 1.293, com shows das bandas Biquini Cavadão e Viper, além de artistas da cena roqueira regional. Também haverá feira de artesanato e área kids com brinquedos. A entrada será solidária, com a doação de um shampoo infantil, que será destinado ao Fundo Social de Solidariedade, para apoiar famílias em situação de vulnerabilidade.

O evento começa sexta-feira (11) às 17h e segue no sábado (12), a partir das 15h, com apresentações musicais para agitar o fim de semana em comemoração ao Dia do Rock, celebrado em 13 de julho.

Quem curte cerveja artesanal poderá escolher entre as torneiras das cervejarias HopBeer, Seven Hands, Kalango Cervejaria, Marés Cervejaria, Dama Bier e Hoffen. A praça terá ainda opções do Big Tchay e uma gastronomia de rua para acompanhar o ritmo roqueiro, com os food trucks Buenos Burger (hambúrguer), Padaria Dona Vitória (lanche de costela), Poco Loco (pastel), Churros das Meninas, Win (carnes e espetos), Peruchi Pizza, Firebull Burger e o tradicional lanche de pernil, com renda revertida para o Fundo Social.

“Estamos animados e ansiosos para o 3º Rock Day Americana. A programação musical está caprichada e vai agradar diversos públicos e as opções gastronômicas seguem a mesma proposta, com pratos variados durante todo o evento, promovido pela administração Chico Sardelli e Odir Demarchi para fomentar a cultura e o turismo de nossa cidade”, disse o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

A programação musical começa na sexta-feira, às 18h, com show da roqueira Frann Azalim, seguida da principal atração da noite, a banda Biquini Cavadão. No sábado, o rock começa a rolar às 16h, com a banda GTC. Às 18h, Purgatory (Iron Maiden Cover) sobe ao palco, enquanto às 20h a banda Viper encerra os dois dias de evento com muita energia.

A feira de artesanato Ameriart marca presença com a exposição de produtos de artesãos locais, e haverá ainda brinquedos infláveis para o público infantil.

O Rock Day Americana tem realização da Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, com produção com a Bokme! Produções, e patrocínio da Labutare Construtora e Incorporadora como apoiadora, por meio do Programa Conexão Cultura.

Serviço

Rock Day Americana

11 e 12 de julho (sexta-feira e sábado)

Entrada solidária (1 shampoo infantil)

CCL Americana – Av. Brasil, 1.293

