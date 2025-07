A partir desta sexta-feira, dia 11, a Rua Luís Frutuoso, no Centro de Sumaré, passa a ter sentido duplo de circulação entre a Rua Dom Barreto e a Avenida Rebouças. A mudança será implantada pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Rural (SMMUR), com o objetivo de melhorar a fluidez do tráfego na região e oferecer mais opções de deslocamento aos motoristas.

O secretário da SMMUR, William Martoni, reforça que a decisão foi tomada com base em estudos técnicos e em demandas da população.

“A mudança vai facilitar o acesso local e melhorar a mobilidade de quem transita pela região, especialmente nos horários de maior movimento. Pedimos que os motoristas fiquem atentos à nova sinalização durante o período de adaptação”, explicou Martoni.

A Secretaria já está concluindo a instalação da nova sinalização viária e orienta que, nos primeiros dias, os condutores redobrem a atenção ao trafegar pelo trecho alterado.

Para mais informações ou em caso de dúvidas, a população pode entrar em contato com a Secretaria de Mobilidade Urbana pelo telefone 0800-772-7722.

