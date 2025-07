Grupo denuncia golpe do aluguel de cadeira de rodas em Americana

Uma mulher de Americana que esteve em uma campanha pedindo cadeira de rodas agora é acusada de estar alugando as peças que conseguiu depois da campanha. A mulher é cadeirante e houve uma campanha para a arrecadação de cadeiras para ela e o resultado foi surpreendente.

Em um grupo de whatsapp que ajudou a mulher hoje acusada de golpe, alguns dos administradores entraram em contato (com outros perfis) para alugar as cadeiras. Ela até foi removida do grupo. Eles foram informados que os preços estavam entre R$ 250 e R$ 300 por mês de aluguel.

O que motiva os indignados é que a cadeirante que virou ‘empresária’ agora aluga as cadeiras na maior cara de pau e teria em seu domínio mais de 10 ‘peças’ conseguidas depois da 1a campanha. O NM optou por preservar- neste 1o momento- os nomes dos denunciantes e da mulher acusada de golpe.

Cadeira de rodas com ‘preço tabelado’

Os supostos interessados do aluguel das cadeiras salvaram as conversas e ainda não decidiram se vão levar a denúncia para o ministério público ou à polícia.

