Atendendo a diversas reclamações de moradores, o vereador Paulo Eduardo protocolou o Requerimento nº 560/2025, solicitando informações à Prefeitura de Americana sobre as ações de fiscalização ambiental relacionadas ao mau cheiro recorrente na região do Pós-Anhanguera.

No documento, o parlamentar questiona se a Prefeitura tem conhecimento formal das reclamações, qual é o canal oficial para o registro dessas denúncias, quais órgãos são responsáveis pela fiscalização e se houve vistorias recentes na região. Também solicita informações sobre possíveis fontes do mau odor, além das providências já adotadas ou previstas para solucionar o problema.

Fala Paulo Eduardo

“O desconforto causado por esse mau cheiro tem impactado diretamente a qualidade de vida dos moradores. É fundamental que a administração pública atue com seriedade e transparência para identificar as causas e tomar as medidas necessárias”, destacou o vereador.

