Saúde de Sumaré imuniza 90 pessoas contra a gripe no Restaurante Bom Prato

A Secretaria de Saúde de Sumaré, por meio dos apoiadores da Atenção Primária, realizou nesta segunda-feira (7) uma ação especial de vacinação contra a gripe no Restaurante Bom Prato. A iniciativa ocorreu das 10h às 14h, durante o horário das refeições, e imunizou 90 pessoas.

A Secretaria tem promovido essas ações extramuros com o objetivo de levar o imunizante às pessoas em situação de rua e também àquelas que não conseguem se deslocar até uma unidade de saúde.

Além da vacina, a ação contou com orientações sobre câncer de boca e pescoço, tema alusivo ao Julho Verde, e aferição da pressão arterial. De acordo com a equipe de Prevenção em Saúde Bucal, mais de 100 pessoas tiraram dúvidas e receberam explicações sobre o tema abordado.

O secretário de Saúde, Rafael Virginelli, destacou a relevância da iniciativa e agradeceu às equipes pelo atendimento prestado aos moradores. “Essas ações extramuros são fundamentais para ampliar o acesso à vacinação e garantir o cuidado com as pessoas em situação de vulnerabilidade. Nosso compromisso é com uma saúde mais próxima da população”, acrescentou.

A vacinação contra a gripe já foi ampliada para toda a população a partir dos 6 meses de idade. Desde o início da campanha, em abril, 44.362 doses já foram aplicadas no município. O público-alvo inclui crianças, gestantes, idosos e pessoas com comorbidades. A orientação é para que todos os moradores verifiquem sua situação vacinal e procurem a unidade de saúde mais próxima o quanto antes, especialmente com a queda nas temperaturas nos próximos dias.

Para tomar a vacina, é necessário apresentar a carteira de vacinação e um documento de identificação com foto. As crianças devem estar acompanhadas pelos responsáveis.

