Hot Beach Olímpia inaugura novo toboágua

As férias de janeiro estão chegando e o complexo Hot Beach Parques & Resorts, em Olímpia (SP), tem novidades. Com o tema “Verão Fantástico no Hot Beach”, a programação do próximo mês está recheada de diversão e aprendizado para a criançada com a Turma do Guarani e uma nova atração no parque aquático Hot Beach Olímpia, o Embolada. O toboágua, que entra em operação ainda neste ano, na véspera de Natal, um presente do Papai Noel do Hot Beach aos visitantes do parque aquático, é a primeira atração do empreendimento na categoria “competitiva”.

Com quatro pistas paralelas de 60 metros de extensão num declive de 15 metros de altura, o brinquedo é projetado para que até quatro pessoas escorreguem simultaneamente em tapetes, numa saudável disputa para ver quem chega primeiro à piscina na base da estrutura. Um cronômetro marca o tempo de cada descida, dirimindo qualquer dúvida de quem cruzou a linha de chegada primeiro.

A atração, de nível de radicalidade médio, é uma oportunidade perfeita para famílias e amigos brincarem juntos e se divertirem muito. A velocidade da pessoa sobre o tapete durante o trajeto da descida pode chegar a até 40 km/h, dependendo do peso de cada um, o que garante uma boa dose de adrenalina. O Embolada é um brinquedo para todos com altura mínima de 1,20 metro e peso máximo de 135 quilos, o que gera a expectativa de que será a sensação das férias de janeiro em Olímpia.

Além da nova atração, as férias fantásticas do Hot Beach Parques & Resorts contará com intensa atividade da Turma do Guarani, os mascotes do complexo. Carismáticos, divertidos e brincalhões, o indígenazinho Guarani e seus amigos – o macaco Parafuso, a garotinha da cidade Mel e sua gata Mima – vão receber as crianças no parque aquático Hot Beach Olímpia para a experiência ser fantástica desde a chegada.

Pocket show

O ponto alto da programação das férias de janeiro, que terá muita música, diversão e entretenimento, será o pocket show estrelado pela própria Turma do Guarani. O espetáculo “Turma do Guarani em Busca do Tesouro Perdido”, que será apresentado no parque aquático toda quinta, sexta e sábado às 17h e na Vila Guarani toda quinta às 21h, combina música e teatro para contar uma história vibrante de 35 a 45 minutos que aborda a preservação do meio ambiente de forma leve e envolvente.

No espetáculo, o indígenazinho Guarani e seus amigos dançam e se divertem enquanto enfrentam desafios como escapar da Gangue do Contra e do Sr. Sujão para resgatar o Tesouro Perdido das Cores. Tudo embalado por muita música autoral da Turma do Guarani. E, para espantar o calor típico de janeiro e manter-se no clima da programação das férias, a dica é saborear os picolés da linha Turma do Guarani, disponíveis no Hot Beach e na Vila Guarani. São uma escolha refrescante perfeita para toda a família.

Com programação especialmente preparada para as crianças e uma nova atração para a família inteira, o parque aquático Hot Beach Olímpia está na expectativa de que as férias de janeiro sejam fantásticas. “O Embolada, a nossa nova atração, vai coroar o calendário de férias no parque aquático. Queríamos algo que unisse a família e os amigos em momentos de descontração e competição saudável. E o Embolada é exatamente isso: diversão com emoção na medida certa”, resume Rodrigo Vaz, diretor de Marketing e Vendas do Hot Beach Parques & Resorts.

Pacotes

Os pacotes para as férias de janeiro estão à venda no site hotbeach.com.br. Ao comprar diárias em qualquer um dos quatro resorts da marca Hot Beach, o hóspede ganha acesso ao parque aquático Hot Beach Olímpia e à Vila Guarani, que é o espaço que é o centro de entretenimento noturno do Hot Beach Parques & Resorts, durante toda a sua estada. As diárias para dois adultos e duas crianças de até 12 anos, já com acesso ilimitado ao parque aquático Hot Beach Olímpia e à Vila Guarani, saem a partir de R$ 1.267,00.

Serviço

Os pacotes para as férias de janeiro podem ser adquiridos no site hotbeach.com.br e na Central de Reservas pelo telefone e WhastApp (17) 3279-1111.

Sobre o Hot Beach Parques & Resorts

Localizado em Olímpia, o Hot Beach Parques & Resorts oferece uma combinação perfeita de hotelaria, parque aquático e atrações de entretenimento. É formado por um parque aquático, o Hot Beach Olímpia, que é o quinto mais visitado da América Latina; um centro de entretenimento noturno, que é a Vila Guarani; e quatro resorts em operação e mais um em construção – atualmente, são 1.292 apartamentos e outros 800 estão em edificação. A empresa pertence ao Grupo Ferrasa, da sociedade Ferrato e Sant’Anna, fundada em 1981.

