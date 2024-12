Reforma da cozinha do HM garante 30 mil refeições por mês

A nova cozinha do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, está em funcionamento em um ambiente moderno e funcional, além de estar em total conformidade com as diretrizes das boas práticas de manipulação de alimentos, com a conclusão da reforma do espaço. Agora, a cozinha do HM tem capacidade operacional para a produção e fornecimento de 30 mil refeições por mês a pacientes, acompanhantes e funcionários da unidade.

A reforma envolveu a troca de toda parte elétrica e da infraestrutura hidráulica, a melhoria do sistema de exaustão, a construção de novas pias e bancadas de granito, a substituição da caixilharia (agora toda de alumínio), a instalação de telas mosquiteiras em todas as janelas, a colocação de piso industrial (adequado para suportar lavagens pesadas), de um novo sistema de iluminação e a substituição do teto.

Houve também a aquisição de uma nova câmara frigorífica – agora a cozinha do HM possui três, sendo duas para alimentos resfriados e uma para congelados – e a criação de uma sala paranutricionista. A cozinha ainda conta com áreas de estoque seco, de preparo de hortifruti, de manipulação de carne e para a higienização das panelas e acessórios.

“Com sua nova infraestrutura, a cozinha do HM pode oferecer um suporte melhor para a equipe de nutrição do hospital, que desenvolve serviços importantes em duas frentes: na área da nutrição clínica, que avalia e acompanha os pacientes a beira do leito, e na nutrição dietética, que cuida da alimentação como um todo”, observa a nutricionista coordenadora da SCMC (Santa Casa de Misericórdia de Chavantes), Carla Virgínia Borges.

O Serviço de Nutrição e Dietética do HM, explica a nutricionista, atende demandas relacionadas às dietas de pacientes que têm, por exemplo, diabetes, hipertensão, insuficiência renal e outras doenças e/ou quadros de saúde que demandam a oferta de alimentos específicos.

“O setor produz refeições com diferentes consistências (normal, branda, pastosa, líquida, líquida completa e líquida restrita) e dietas com alteração de nutrientes: hipercalórica, hipossódica, hipoglicêmica, hiperproteica e hipoproteica, com baixo teor de lactose, isenta de glúten, fórmulas infantis, rica ou pobre em fibras e outras com condições especiais”, lista a nutricionista.

“A reforma da cozinha, aliada à estrutura anteriormente renovada do local de refeições dos colaboradores, é um passo significativo para assegurar um ambiente mais saudável e eficiente no Hospital. Investimentos como este demonstram o compromisso da Santa Casa de Chavantes com a qualidade e o bem-estar, fortalecendo sua reputação como uma instituição que se preocupa com todos os aspectos do cuidado à saúde”, declara o diretor administrativo da SCMC, Klaus Fuchs.

“Trata-se de um importante investimento na área nutricional do HM e que já resulta em muitos benefícios, seja aos pacientes, acompanhantes ou funcionários. Essas melhorias são fruto de muito trabalho, dedicação e cuidado que temos tido para tornar a assistência mais humanizada, além de melhorar os ambientes, oferecendo espaços mais adequados, funcionais e confortáveis a todos”, afirma o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

Além do preparo de dietas e cardápios, o Serviço de Nutrição e Dietética do HM também é responsável pela aquisição, armazenamento, aquecimento, refrigeração e o controle quantitativo e qualitativo de gêneros e produtos alimentícios e materiais de consumo geral. Também realiza coleta de amostras da alimentação preparada, e cuida do transporte/manuseio interno e distribuição das refeições.

O Hospital Municipal é administrado pela SCMC por meio de gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.