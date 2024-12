O filho do prefeito Chico Sardelli (PL) Franco e o suplente de deputado estadual Ricardo Molina (Republicanos) podem reviver o confronto de estaduais em Americana.

A cidade já teve 3 deputados estaduais em um mesmo mandato. O próprio Chico, o petista Antonio Mentor e o tucano Cauê Macris foram eleitos em 2010, quando a cidade tinha grande importância no cenário político estadual.

O govero Chico vai começar a trabalhar em 2025 para ‘fechar a porteira’ e transferir pelo menos metade dos 86 mil votos dados ao prefeito reeleito este ano para o filho. O maior adversário deve ser mesmo Molina, que foi o mais votado da cidade em 2022 para o mesmo cargo e hoje trabalha com o governador Tarcísio de Freitas- do seu partido.

Cabos eleitorais de Franco e Molina

Os cabos eleitorais dos dois devem ser o prefeito Chico e Tarcísio. Mas Molina deixou de ser candidato a prefeito este ano após manobra do PL junto ao governo do Estado. A tendência é que ele mantenha a campanha para estadual e amplie sua participação em outras cidades do Estado.

