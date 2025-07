A retaliação aos vereadores rebeldes que votaram contra o aumento ou correção do IPTU em Americana chegou à Câmara de Vereadores. O assessor de Thiago Brochi (PL) Vanderlei deixou a assessoria esta terça-feira.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Ao NM, ele disse que não volta para o local de trabalho já nesta quarta-feira e que vai buscar ‘seus caminhos’. Ele estava no cargo há alguns anos e fazia parte do núcleo mais próximo do vereador.

Em junho, o NM havia apurado que a retaliação a Brochi seria mais branda.

Rebeldes e cargos

Brochi e Jean Mizzoni (Agir) perderam 5 cargos na administração Chico Sardelli (PL) em junho logo depois mudarem o voto. Os nomes dos agora ex-servidores da prefeitura foram publicados no Diário Oficial do Município.

Brochi e Mizzoni eram da base de Chico e decidiram mudar o voto na segunda votação mostrando racha na decisão de aderir ao aumento na planta de valores do IPTU que vai resultar em acréscimo de 20,5% para o contribuinte no ano que vem.

Leia + sobre política regional