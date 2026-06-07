A Confederação Brasileira de Futebol informa que o atleta Wesley foi reavaliado neste domingo pela comissão médica da Seleção Brasileira e submetido a exame de imagem.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

A ressonância magnética constatou lesão muscular no músculo adutor da coxa esquerda. A CBF lamenta a lesão. Wesley é um atleta querido pelo grupo e será sempre considerado parte desta equipe que busca o hexacampeonato mundial.

Diante do diagnóstico, a CBF anuncia a convocação do atleta Éderson, que se integrará à delegação já nesta segunda-feira, nos Estados Unidos.

Éderson no lugar de Wesley

Após o corte do lateral-direito por lesão muscular, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou neste domingo (7) a convocação do volante Éderson, que atua pela Atalanta, da Itália.

Aos 26 anos, o meio-campista se junta ao grupo comandado por Carlo Ancelotti nos Estados Unidos e passa a integrar o elenco que buscará o hexacampeonato mundial. A convocação representa mais uma oportunidade para o jogador, que já vinha sendo observado pela comissão técnica da Seleção.

Leia + sobre esportes