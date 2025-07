A Prefeitura de Nova Odessa, em parceria com o Conselho Municipal das Mulheres, promove a Conferência Municipal de Políticas para as Mulheres, que acontecerá no dia 24 de julho, às 8h às 13h, no auditório do Paço Municipal. Com o tema “Mulheres Protagonistas, Vozes que Transformam”, o evento traz uma oportunidade para que as mulheres do município possam expressar suas demandas, compartilhar experiências e contribuir para a construção de políticas públicas que promovam igualdade de gênero, autonomia e segurança para todas.

Durante o encontro, as participantes terão a oportunidade de debater temas relevantes, como empreendedorismo feminino e enfrentamento à violência de gênero. Para enriquecer ainda mais o debate, o evento contará com a presença de duas convidadas de destaque:

Janaina Mariano, especialista em Liderança, Saúde Mental e Desenvolvimento Humano e presidente do Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura (CMEC) de Nova Odessa, que abordará o papel do empreendedorismo na autonomia econômica das mulheres;

Luciana Paula Marques, guarda civil municipal em Americana, especialista em mediação de conflitos, que abordará a violência de gênero e as estratégias de proteção da mulher.

O evento é aberto às mulheres de Nova Odessa. Além das moradoras, representantes de entidades, organizações e movimentos sociais relacionadas à mulher também podem participar.

Encaminhe sua proposta

As contribuições para as propostas que serão apresentadas na Conferência Municipal de Políticas para as Mulheres podem ser enviadas até 22 de julho, acessando o Formulário de Envio de Propostas que está disponível no site da prefeitura de Nova Odessa, www.novaodessa.sp.gov.br.

Para a presidente do Conselho Municipal da Mulher, Natália Lins, este momento é mais do que uma reunião, é uma mobilização para fortalecer a presença das mulheres na sociedade. “Participar da Conferência é uma oportunidade de fazer ouvir a voz das mulheres, propor mudanças e reforçar o compromisso de Nova Odessa com essa causa”, afirmou ela.

Após a realização da Conferência Municipal, as propostas e diagnósticos levantados serão encaminhados para a etapa estadual e, posteriormente, para a Conferência Nacional, que acontecerá de 29 de setembro a 1º de outubro de 2025. Essa ampla mobilização é coordenada pelo Ministério das Mulheres, visando consolidar políticas públicas que garantam direitos às mulheres de todo o país.

Inscrição

As interessadas em participar da Conferência de Políticas para as Mulheres de Nova Odessa devem apresentar um documento de identificação e assinar a lista de presença no local do evento. Participe! Sua presença faz a diferença.

Data: 24 de julho

Hora: Das 8h às 13h

Local: Auditório do Paço Municipal, Nova Odessa (Av. João Pessoa, 777)

