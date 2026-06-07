A coleta de lixo passa a ser realizada uma hora mais cedo aos sábados e feriados em Santa Bárbara d’Oeste. Nos demais dias, o serviço segue normalmente, sem alterações. A antecipação em relação ao horário convencional começou a valer na quinta-feira (4), dia de Corpus Christi.

Desde 27 de abril, a coleta é realizada pela Forty Construções e Engenharia, por meio do novo contrato de prestação de serviços integrados de limpeza urbana.

Além dos caminhões de coleta, o acordo também prevê outros equipamentos, como um caminhão de varrição mecânica, que atua na limpeza das principais vias do Município, e os iglus de coleta seletiva, estruturas destinadas ao descarte de materiais recicláveis.