Prefeitura de SBO inicia desassoreamento na lagoa do Parque Araçariguama

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste iniciou os serviços de desassoreamento da lagoa do Parque Araçariguama. A intervenção executada por equipes da Prefeitura e do DAE (Departamento de Água e Esgoto) consiste na retirada de material da lagoa, parte dele oriundo do processo de lavagem de filtros da Estação de Tratamento de Água (ETA 2) da Vila Aparecida.

Com o desassoreamento, a lagoa armazenará maior volume de água – que pode ser captado para o abastecimento da cidade em momentos críticos.

Trabalho

“Pessoal que passa pela Rua 21 de Abril e pela Avenida Corifeu de Azevedo Marques já percebeu uma movimentação diferente ali no Parque Araçariguama. Iniciamos o trabalho de desassoreamento da lagoa do parque. Uma intervenção importante do ponto de vista ecológico, do meio ambiente e da qualidade de vida. E que só pode ser realizada agora por conta de outros investimentos que temos realizado em nossa cidade”, afirmou o prefeito.

“Com a nova Estação de Tratamento de Lodo da ETA 2, que entrou em funcionamento no ano passado, não há mais o descarte da lavagem dos tanques na lagoa do Parque. Desta forma, conseguimos efetuar este desassoreamento. A ação é acompanhada por diversos setores da Prefeitura e também pelo DAE. Estamos atentos também com os peixes e demais espécies que vivem ali no Araçariguama”, acrescentou Rafael Piovezan.

