Novas de Odessa: Natal deve vir a estadual e trio volta pra prefeitura

Novas notícias na movimentada vida política de Nova Odessa

Vagner Vanderlei Pereira dos Santos era diretor de Tecnologia e Transparência da prefeitura, teve sua exoneração publicada no Diário Oficial e voltou no dia seguinte.

Ricardo Eugênio Ferreira, que estava como secretário adjunto de Educação, saiu e também voltou um dia depois

Maurício Carneiro Prado, que havia saído na semana passada no ‘facão da comunicação’ voltou também, como assessor do gab do prefeito

Os dois nomes em questão estão envolvidos em uma viagem de carro no começo do ano com o vice-prefeito Mineirinho para ato político em São Paulo.

Em maio, o vereador André Faganello (Podemos) fez uma grave denúncia de uso indevido de veículo oficial da Prefeitura de Nova Odessa para uma visita político partidária, inclusive com a filiação do vice-prefeito Alessandro Miranda (Mineirinho) ao PP (Partido Progressistas).

A novidade ‘meio boa’ pro governo Leitinho é que o PP está perto de bater o martelo e lançar o ex-vereador Cabo Natal como candidato a deputado estadual no ano que vem. Campeão de votos em 2020 mas não reeleito em 2024, ele seria o ‘ponta de lança’ pra trombar com o ex-prefeito Bill Vieira de Souza (PL) na disputa do ano que vem. O governo não quer deixar Bill nadando sozinho e tendo votação forte em 2026.

O PP da região tem interesse em ter um candidato forte. Chegou a filiar o vice prefeito Alessandro Mineirinho, mas já até teria batido o martelo para ter Natal como nome para a disputa do ano que vem. Em tempo- CN e Mineirinho sempre foram visto como nomes muito unidos no atual governo.

