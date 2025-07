Perto da condenação, o ex-presidente Jair Bolsonaro virou sua metralhadora giratória para atacar o presidente Lula da Silva (PT) e o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes e até o PGR Paulo Gonet.

Morão e o BEDELHO- O senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS), ex-vice-presidente do Brasil, criticou o “tarifaço” anunciado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na semana passada, durante audiência da Comissão de Relações Exteriores (CRE) do Senado sobre o tema nesta terça-feira (15).

43 anos de prisão para Bolsonaro

Bolsonaro pode ser condenado a até 43 anos de prisão caso a Primeira Turma do STF (Supremo Tribunal Federal (STF) aplique as penas máximas dos crimes listados pela PGR (Procuradoria-Geral da República) contra o ex-presidente.

Na noite de segunda-feira (14), o procurador-geral da República apresentou ao ministro Moraes, do STF, as alegações finais na ação penal contra o “núcleo 1” da trama golpista, que inclui os líderes do esquema.

No documento, Gonet reforça o papel central exercido pelo ex-presidente na tentativa de ruptura democrática, em atos que tiveram início em 2021 e culminaram nos ataques às sedes dos Três Poderes em 8 de janeiro de 2023.