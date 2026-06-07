Área doada pela Prefeitura, com mais de 10 mil metros quadrados, fica ao lado da Etec

Hortolândia consolidou a criação de uma Fatec (Faculdade de Tecnologia) na cidade por meio da doação de um terreno de 10.187,34 m², localizado na avenida Olívio Franceschini, ao CEETEPS (Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza), autarquia responsável pela implantação de Fatecs no Estado. A doação, aprovada pela Câmara de Vereadores, prevê a implantação da unidade de ensino tecnológico em, no máximo, 5 anos. Caso contrário, o terreno volta a pertencer à Administração. A expectativa do governo municipal é que a medida agilize a implantação dos cursos de capacitação e qualificação tecnológica na cidade, o que fortalecerá o desenvolvimento econômico regional e a ampliação das oportunidades para a população hortolandense.

“Garantir a vinda da Fatec para Hortolândia é investir no futuro da nossa cidade e, principalmente, dos nossos jovens. Estamos destinando uma área pública para tornar realidade um sonho antigo da população: ter uma instituição de ensino superior gratuita, de qualidade e voltada à formação profissional. A Fatec vai ampliar oportunidades, preparar nossos estudantes para o mercado de trabalho e fortalecer ainda mais o desenvolvimento econômico e tecnológico de Hortolândia. É uma conquista histórica, assim como foi o Instituto Federal, que deixa um legado para as próximas gerações”, enfatizou o prefeito Zezé Gomes.

“Receber uma Faculdade de Tecnologia em Hortolândia representa um dos investimentos mais estratégicos para o futuro da nossa cidade. A FATEC não é apenas uma instituição de ensino; ela é uma ferramenta de desenvolvimento econômico, social e tecnológico, consolidando Hortolândia como um dos principais polos industriais e tecnológicos do Estado de São Paulo, abrigando empresas nacionais e multinacionais dos setores de tecnologia, indústria, logística, automação, química e serviços. Entretanto, o crescimento econômico exige, cada vez mais, profissionais qualificados para atender às demandas do mercado de trabalho e a implantação da FATEC permitirá que nossos jovens tenham acesso ao ensino superior tecnológico de excelência, gratuito e reconhecido nacionalmente, sem precisar se deslocar para outros municípios, significando mais oportunidades, mais inclusão social e maior capacidade de retenção de talentos em nossa cidade”, destaca o secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo, Gerson Ferreira.

A doação do terreno faz parte de uma série de ações já em andamento para trazer a unidade de ensino para a cidade. Em março, a Prefeitura realizou um encontro para colher sugestões e demandas de empreendedores e empresas sobre os cursos a serem oferecidos pela instituição de ensino estadual. O evento contou com a participação do presidente do Centro Paula Souza, Clóvis Dias.

De acordo com o projeto de lei para doação do terreno, enviado pela Prefeitura à Câmara, a proposta visa ampliar o acesso ao ensino superior tecnológico gratuito e de qualidade, contribuindo para a qualificação profissional da população. “A implantação de uma unidade da FATEC no Município representa medida de elevado interesse público, em razão de seus impactos na formação profissional, no estímulo à inovação e na atração de investimentos para a região”, destaca o documento.