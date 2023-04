Usar cabelo como fio dental vale?

Viralizou nas redes sociais ao utilizar o próprio cabelo como fio dental.

Recentemente, a participante do Big Brother Brasil 23, Amanda Meirelles, fez isso e gerou uma repercussão negativa e fez com que muitas pessoas fossem às redes assustadas e enojadas com o fato. Mas afinal, existem, de fato, muitos malefícios nesta prática? Ou será que alternativas como esta são válidas em determinados casos?

Bom, de acordo com a Cirurgiã-Dentista e membro da Câmara Técnica de Periodontia do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo (CROSP), Dra. Janaina Maria, o uso do cabelo para higiene interdental pode implicar em uma série de prejuízos à saúde bucal. Para a especialista, quando utilizamos instrumentos não apropriados, como fios de cabelo, linhas ou palitos para remover resíduos alimentares da região interdental, nós nos sujeitamos a possíveis ferimentos, infecções e, principalmente, a uma falsa sensação de higiene.

Falsa, pois o grande problema não é o alimento, mas as bactérias que ficam aderidas no dente. A placa bacteriana é o que vai causar, em um primeiro estágio, infecções superficiais na gengiva (gengivite) e, em um estágio mais avançado, possivelmente inflamações mais sérias e profundas que atingem, inclusive, a região óssea da boca.

A longo prazo, essas infecções podem se desenvolver, quando não tratadas corretamente, a ponto de gerarem desequilíbrios no sistema imunológico e, por consequência, um comprometimento da saúde geral. Nesse sentido, o não compromisso com o uso correto do fio dental pode desencadear em uma série de complicações sistêmicas, como por exemplo dificuldades de mastigação, má alimentação e até mesmo problemas cardiorrespiratórios.

Ainda segundo a Dra. Janaina, existem, no entanto, outras formas de manter a saúde bucal na correria do dia-a-dia, embora nada substitua a escova e o fio dental. Hoje, existem fios montados em hastes plásticas e escovas interdentais para facilitar o uso. Além disso, é recomendável o uso de bochechos prescritos previamente por um Cirurgião-Dentista como coadjuvantes da escovação propriamente dita.

Em suma, como dito anteriormente, nada substitui o fio dental. Muito pelo contrário. “Limpar” a região interdental com instrumentais não apropriados, como feito pela Amandinha no BBB23, aumenta o risco de infecções e, a longo prazo, pode apresentar complicações na saúde geral e na qualidade de vida das pessoas. Por isso, o contato com um Cirurgião-Dentista e a prática da higiene bucal de forma adequada são essenciais para garantir uma vida saudável.

Sobre o CROSP

O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo (CROSP) é uma Autarquia Federal dotada de personalidade jurídica e de direito público com a finalidade de fiscalizar e supervisionar a ética profissional em todo o Estado de São Paulo, cabendo-lhe zelar pelo perfeito desempenho ético da Odontologia e pelo prestígio e bom conceito da profissão e dos que a exercem legalmente. Hoje, o CROSP conta com cerca de 170 mil profissionais inscritos.

Além dos Cirurgiões-Dentistas, o CROSP detém competência também para fiscalizar o exercício profissional e a conduta ética dos Auxiliares em Saúde Bucal (ASB), Técnicos em Saúde Bucal (TSB), Auxiliares em Prótese Dentária (APD) e Técnicos em Prótese Dentária (TPD).