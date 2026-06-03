Apresentação será nesta quarta-feira (3), às 20h, e terá ainda participação de André Otávio; espetáculo integra Semana Cultural deste mês, promovida pela Prefeitura

O humor também tem vez na Semana Cultural deste mês de Hortolândia. O projeto Hortocity Comedy terá as apresentações dos humoristas Délio Macnamara e André Otávio. O evento acontece nesta quarta-feira (03/06), às 20h, no Teatro Elizabeth Keller de Matos, que fica dentro da Unidade Cultural Arlindo Zadi, localizada na rua Graciliano Ramos, 280, Jardim Amanda.

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A Semana Cultural é promovida pela Prefeitura. Confira a programação completa neste LINK.

Sobre o humorista

Délio Macnamara é um dos nomes em ascensão no formato stand-up comedy no Brasil. O artista foi o vencedor do quadro “Mochila do Riso” no programa de TV “Faustão na Band”, em 2022. Desde então, o humorista tem percorrido os palcos do país com seu espetáculo solo. Nascido no Ceará, Délio Macnamara se destaca por seu humor ácido e direto. O humorista também é presença na internet, com seu canal no YouTube.

O projeto terá também a participação de André Otavio, um dos destaques do stand-up comedy da região. Os anfitriões do Hortocity Comedy são Zé Neves e Luiz Paixão, que dão as boas-vindas ao público com muitas piadas.

Além de oferecer entretenimento, a Semana Cultural de Hortolândia estimula a prática de boas ações sociais. Em todos os eventos, a população pode doar alimentos, que serão destinados ao Fundo Social de Solidariedade, órgão da Prefeitura.

O QUE É SEMANA CULTURAL?

A Prefeitura de Hortolândia realiza a Semana Cultural todo mês. O objetivo é democratizar o acesso da população a shows e espetáculos artísticos.

A proposta é reunir numa mesma semana os diversos eventos que o município promovia em dias diferentes de um mesmo mês.

A Prefeitura começou a realizar a Semana Cultural ano passado. Desde então, o município já recebeu artistas conhecidos como Gabriel O Pensador, Detonautas, Di Ferrero, Braulio Bessa, Nany People, dentre outros.

Neste ano, a Semana Cultural já teve apresentações da dupla sertaneja Gian & Giovani e o festival Vozes da MPB, com os shows de Maria Gadú, Chico César, Tiago Iorc e Fernando Quesada.

Semana Cultural de junho de Hortolândia – Projeto Hortocity Comedy, com Délio Mcnamara e André Otávio:

Data: 03/06 (quarta-feira)

Horário: 20h

Local: Teatro Elizabeth Keller de Matos (Unidade Cultural Arlindo Zadi)

Endereço: rua Graciliano Ramos, 280, Jardim Amanda

Classificação indicativa: 16 anos