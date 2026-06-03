A JBS, uma das maiores empresas de alimentos do mundo, está com inscrições abertas para a Escola VET da companhia a partir de 2027 com vagas nas unidades de Lins e Amparo, no interior de São Paulo. As vagas são destinadas a estudantes que atualmente cursam o 9º ano do Ensino Fundamental. As inscrições são gratuitas, realizadas 100% online, e seguem abertas até 15 de junho pelo link: https://admissao.jef.digital/2/inscreva-se.

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A Escola VET é um programa educacional, desenvolvido pela companhia em parceria com o Instituto J&F, voltado à formação de lideranças para a indústria, com foco em veterinária. É oferecido a todos os estudantes aprovados bolsa integral, alimentação, material didático e kit onboarding. O processo seletivo inclui inscrição, curso preparatório, avaliação cognitiva, entrevistas e matrículas. O resultado final será divulgado até dezembro de 2026.

As aulas acontecem em período integral dentro das chamadas “fábricas educadoras”, integradas às operações da JBS, proporcionando aos alunos contato direto com a rotina industrial da companhia. Desde o início da formação, os estudantes participam de atividades práticas remuneradas, vivenciando processos produtivos e experiências alinhadas às demandas do mercado de trabalho. O modelo combina formação teórica e prática, conectando o aprendizado à realidade da indústria.

Na unidade da Seara, em Amparo, a iniciativa já contribui para a formação de jovens talentos. Segundo Antônio Donizete de Campos, gerente de Recursos Humanos da unidade, a Escola VET alia aprendizado e desenvolvimento profissional desde o início da formação. “O programa tem sido um grande sucesso, oferecendo aos jovens a possibilidade de construir uma carreira na JBS. Com o crescimento da nossa operação, esperamos fortalecer essa iniciativa e ampliar as oportunidades”.

Em Lins, a fábrica educadora funciona nas operações da Friboi. Para Júlio César de Oliveira, coordenador de RH da unidade da JBS no município, a iniciativa aproxima os estudantes do ambiente industrial e contribui para o desenvolvimento de competências profissionais e de liderança. “Além da formação escolar, o programa contribui para o desenvolvimento de profissionais mais preparados, com visão de processos, trabalho em equipe e capacidade de solucionar problemas”, ressalta.

A iniciativa reforça a estratégia da companhia de investir na formação de jovens talentos nas regiões onde atua. A JBS conta com cerca de 158 mil colaboradores no Brasil e promoveu mais de 70 mil profissionais nos últimos dois anos, fortalecendo sua cultura de crescimento interno e desenvolvimento de carreira. Entre os alunos formados pelo Instituto J&F entre 2022 e 2024, cerca de 85% estão atualmente atuando em empresas do Grupo J&F.

Presente em mais de 30 unidades da companhia e com mais de 1,9 mil estudantes ativos, o Instituto J&F, mantido pelo grupo há 15 anos, conecta educação básica, ensino técnico, ensino superior e capacitação corporativa, criando uma trilha contínua de desenvolvimento profissional e formação de lideranças.

Sobre a JBS

A JBS é uma empresa global líder em alimentos, com um portfólio diversificado de produtos de alta qualidade, incluindo frango, suínos, bovinos, cordeiros, peixes e proteínas vegetais. A companhia emprega mais de 282 mil pessoas e opera em mais de 20 países, como Brasil, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e Austrália. No mundo todo, a JBS oferece um amplo portfólio de marcas reconhecidas pela excelência e inovação, como Friboi, Seara, Swift, Pilgrim’s Pride, Moy Park, Primo, Just Bare, entre outras, que chegam diariamente à mesa de consumidores em 180 países. A empresa também investe em negócios correlatos, como couro, biodiesel, colágeno, fertilizantes, envoltórios naturais, soluções para gestão de resíduos sólidos, reciclagem e transporte, com foco na economia circular. Saiba mais em jbsglobal.com.

Sobre a JBS em SP

No estado de São Paulo, a companhia contribui para a geração de mais de 34 mil empregos diretos no estado. Com operações distribuídas em 100 cidades paulistas, a JBS conta com 30 fábricas, um confinamento, três granjas, seis incubatórios, oito centros de distribuição, seis unidades produtivas Mantiqueira e mais de 450 lojas Swift (física e varejo), gerando empregos e impulsionando diversos setores da cadeia produtiva.