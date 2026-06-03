A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste implantará um novo modelo de atendimento especializado na Cidade Saúde. A rede municipal de Saúde por meio das chamadas Ofertas de Cuidados Integrados (OCI), iniciativa que será desenvolvida no complexo em fase final de construção no Jardim Alphacenter. O objetivo é tornar o atendimento mais ágil, organizado, resolutivo e humanizado para os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).

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A proposta representa uma mudança no fluxo tradicional de atendimentos especializados. Com a Oferta de Cuidados Integrados, o paciente realizará a consulta médica e, ao invés de ser encaminhado para uma fila separada para cada procedimento, o novo fluxo une todos esses passos em uma linha de cuidado. O objetivo é que este paciente passe por consulta com especialista e passe por todos os exames e retorno em um prazo determinado.

Inicialmente, o novo modelo contemplará atendimentos nas especialidades de Cardiologia, Oftalmologia, Ortopedia e Otorrinolaringologia.

O secretário de Saúde, Marcus Pensuti, ressaltou o impacto da OCI no atendimento aos pacientes. “A Oferta de Cuidados Integrados muda completamente a experiência do usuário dentro da rede pública. O paciente deixa de percorrer vários caminhos separados e passa a ter um atendimento organizado, com consulta, exames e retorno estruturados dentro do mesmo fluxo, garantindo mais resolutividade e cuidado integral”, comentou.

Outros serviços do Cidade Saúde

Além das consultas integradas, o Cidade Saúde também contará com mutirões de exames e procedimentos, incluindo cirurgias de pterígio e catarata e nasolaringoscopias, entre outras ações voltadas à redução das demandas reprimidas no Município.

Outro avanço importante será a ampliação dos atendimentos oftalmológicos, que passarão a contar com estrutura moderna, maior número de consultórios e equipamentos atualizados, proporcionando mais capacidade de atendimento e maior efetividade nos serviços prestados.

A rede de cuidados também será fortalecida com a ampliação do Ambulatório de Ostomia, do Ambulatório de Feridas, além da implantação de novos serviços como os de grupos educativos voltados à obesidade infantil e ao diabetes tipo 1.

Outro diferencial será a implantação do Centro de Procedimentos Ambulatoriais, ampliando o acesso da população a procedimentos odontológicos, dermatológicos, urológicos e pequenas cirurgias. A unidade também terá farmácia integrada, permitindo que o paciente retire alguns dos medicamentos prescritos no próprio local.

A expectativa é de realização de cerca de 7 mil procedimentos mensais, consolidando um modelo de atenção mais eficiente, integrado e alinhado às diretrizes do SUS.

O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, destacou a transformação que o Cidade Saúde representará para o Município.

“Estamos implantando um novo conceito de atendimento público em saúde, com mais integração, eficiência e respeito às pessoas. O Cidade Saúde será um marco para Santa Bárbara d’Oeste, reunindo estrutura moderna e um modelo de atendimento pensado para reduzir filas, agilizar diagnósticos e garantir mais qualidade de vida à população”, afirmou.

Sobre o Cidade Saúde

Localizado no cruzamento das avenidas Santa Bárbara e Vereador Antonio Carlos de Souza (Antonio da Loja), no Jardim Alphacenter, o Cidade Saúde será a maior e mais moderna estrutura de Saúde Pública de Santa Bárbara d’Oeste.

O investimento total é de R$ 18,4 milhões, provenientes de recursos próprios do Município, destinados à construção de um prédio de quatro andares e 3,6 mil metros quadrados de área construída.

O complexo reunirá setores estratégicos da Saúde Municipal, como Centro de Especialidades, Central de Regulação, Atenção Básica e Vigilância em Saúde, ampliando a capacidade de atendimento e fortalecendo a integração dos serviços.

A estrutura contará com consultórios de especialidades, salas de enfermagem, farmácia, recepção, triagem, salas de reunião, setor administrativo, elevadores e sanitários adaptados. O projeto foi desenvolvido com foco em sustentabilidade, incluindo iluminação e ventilação naturais, lâmpadas de LED, sistema de ar-condicionado e painéis solares fotovoltaicos, garantindo eficiência energética e conforto aos usuários e profissionais.