Radares de velocidade média podem revolucionar o trânsito no Brasil. Em fase experimental, a tecnologia já reduz acidentes no exterior e promete maior segurança viária. Será o fim da imprudência nas rodovias?

Imagine dirigir por uma estrada, achando que os radares estão apenas monitorando sua velocidade momentânea.

No entanto, ao final do trajeto, você descobre que o tempo total do percurso foi calculado para determinar sua velocidade média.

Essa tecnologia já é realidade em países como a Itália e começa a dar os primeiros passos no Brasil, prometendo mudar a forma como infrações são fiscalizadas e aumentar a segurança nas rodovias.

Radar já multa os motoristas brasileiros?

De acordo com o Ministério dos Transportes, a instalação dos chamados radares de velocidade média começou em caráter experimental.

O primeiro aparelho foi colocado em operação na BR-050, em Uberaba (MG). Apesar de um vídeo viral no TikTok ter sugerido que multas já estão sendo aplicadas, essa informação é falsa.

A tecnologia ainda está em fase de testes e segue regulamentações rigorosas definidas pela Resolução nº 798 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran).

Os radares de velocidade média não atuam sozinhos.

O sistema precisa de, no mínimo, dois aparelhos instalados em pontos diferentes da via. Quando o veículo passa pelo primeiro radar, sua velocidade é registrada.

Depois, ao cruzar o segundo, o sistema calcula o tempo total gasto no trajeto entre os dois pontos. Esse tempo é usado para determinar a velocidade média do veículo.

A fórmula utilizada, bastante conhecida por quem estudou física básica, é Vm = ΔS/Δt. Isso significa que a velocidade média (Vm) é calculada dividindo a distância percorrida (ΔS) pelo tempo gasto (Δt).

