Nazareno realiza festa de Natal e distribui 4 mil brinquedos

A Igreja Nazareno Americana Central realizou, neste sábado, uma grande festa de Natal, a 1ª Edição do “Natal Feliz”.

Segundo a organização, foram arrecadados aproximadamente 4 mil brinquedos, que foram distribuídos no evento. Cerca de 700 crianças participaram da festividade, em sua grande maioria moradores do Zincão, no bairro Parque da Liberdade, que foram até o local de ônibus contratado pela Igreja. As crianças que fazem parte da Igreja também participaram.

No local, houve um espaço com brinquedos dedicado para crianças atípicas, portadores de Síndrome de Down, autismo e deficiências físicas.