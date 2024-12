Na manhã deste sábado (14) o Rio Branco Esporte Clube realizou no Estádio Carlos Colnaghi em Capivari, seu segundo jogo treino da pré-temporada visando o Campeonato Paulista Série A-3 2025 contra o Capivariano.

A atividade consistiu em 105 minutos divididos em três tempos, onde todos os atletas do elenco tiveram novamente a oportunidade de atuar.

Rio Branco no Paulista 2025

A Federação Paulista de Futebol divulgou nesta quinta-feira(05) a tabela do Campeonato Paulista Serie A-3 2025. O Tigre da Paulista estreia em casa, contra o Esporte Clube São Bernardo no dia 18 de janeiro (Sábado) as 15 horas.

Na 15º e última rodada da primeira fase, o Tigre encara, fora de casa, o Marilia Atletico Clube no dia 15 de Março (Sábado) as 15 horas.

