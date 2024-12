Mulher morre após acidente com moto na Luiz Ometto, em Santa Bárbara

Um grave acidente ocorreu na noite deste sábado (14), envolvendo dois veículos e uma motocicleta.

Segundo a Polícia Militar, a passageira da moto chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos, enquanto o condutor da motocicleta teve ferimentos e foi levado ao Pronto Socorro Édson Mano.

De acordo com testemunhas que trafegavam na Rodovia Luiz Ometto (SP-306) em Santa Bárbara, no momento do acidente, um veículo Audi estaria em alta velocidade e colidiu com a motocicleta. O motorista de um C3, que seguia na direção oposta, também foi atingido pela colisão.

Os ocupantes foram socorridos para o pronto-socorro Édson mano e Afonso Ramos, onde receberam atendimento.

O condutor e o passageiro do Audi, este último um adolescente, foram socorridos em estado grave. A polícia Rodoviária esteve no local, já o DER bloqueou ambos os sentidos para que as vítimas fossem socorridas e o trabalho da perícia fosse realizado.

Os nomes das vítimas não foram divulgados.

Fotos Victor Taker / Portal Atualidade