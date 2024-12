O Centro de Atenção Psicossocial Infantil (Capsi) de Americana promoveu nesta sexta-feira (13), em sua unidade, duas celebrações natalinas para pacientes, familiares e profissionais. A grande atração do evento foi a apresentação do coral natalino, formado por crianças e adolescentes atendidos pela unidade.

“Esses momentos natalinos do Capsi reafirmam a importância da inclusão e do cuidado no ambiente social, reforçando o compromisso com a saúde mental e o bem-estar dos cidadãos”, ressaltou o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

Os participantes ficaram encantados com a emocionante apresentação promovida pelos cantores, que celebraram o Natal de uma forma especial. As músicas trouxeram alegria e refletiram a essência de união e paz.

Além do coral, o evento contou com a presença ilustre do Papai Noel, que tornou o dia ainda mais divertido, distribuindo sorrisos e interagindo com as crianças e adultos presentes. Os quitutes foram preparados com a colaboração de toda a equipe do Capsi.

“Gostaria de expressar minha profunda gratidão a toda a equipe do Caps Infantil, pelo desempenho exemplar e pelo compromisso demonstrado no atendimento às crianças e suas famílias. A dedicação de todos tem sido fundamental para o sucesso das ações e para o impacto positivo na vida de cada criança que passa por este importante serviço”, disse a coordenadora do Capsi, Liliane Souza.

“Agradeço especialmente pelo profissionalismo, empatia e cuidado com os quais todos se envolvem nas atividades, proporcionando um ambiente acolhedor e estimulante para o desenvolvimento das crianças. Cada esforço, grande ou pequeno, faz uma diferença significativa no trabalho realizado. Fico muito grata pela competência e pelo trabalho em equipe, que refletem diretamente no bem-estar das crianças e no avanço da nossa missão. É um privilégio contar com profissionais tão capacitados e comprometidos”, completou.

Atendimento do Capsi

Atualmente, o Centro de Atenção Psicossocial Infantil atende aproximadamente 370 crianças e adolescentes entre 4 e 18 anos.

