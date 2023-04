Chico reúne diversas frentes para discutir segurança nas escolas

O prefeito Chico Sardelli reuniu nesta sexta-feira (14) em seu gabinete representantes de todas as forças policiais, do Judiciário, da Educação Pública, Legislativo, da Promotoria, da OAB Americana e do Conselho Tutelar para discutir ações conjuntas na área da segurança das escolas de Americana. O vice-prefeito Odir Demarchi também participou da reunião.

O encontro foi promovido pelo prefeito para que todos os envolvidos pudessem apresentar as medidas que têm sido adotadas em relação ao tema e também para, em conjunto, identificar novas ações.

Entre as instituições representativas, participaram do encontro o diretor do Fórum de Americana, Dr. Henrique Alves Corrêa Iatarola, a promotora da Infância e Juventude Renata Calazans Nasraui, o presidente da OAB Americana Melford Vaughan Neto, o presidente da Câmara de Americana Thiago Brochi e o coordenador do Conselho Tutelar de Americana Pedro Gatti.

Das forças policiais, compareceram o diretor comandante da Guarda Municipal de Americana Marco Aurélio da Silva, o coordenador de Planejamento da Gama, Wendel Santos, o comandante do 19º Batalhão da Polícia Militar Coronel Adriano Daniel, o Chefe de Instrução do Tiro de Guerra Subtenente Alexandre Muniz, o coordenador da Defesa Civil João Miletta, a delegada seccional de polícia Martha Rocha, o comandante da 1ª Companhia do 19º Batalhão da PM capitão Júlio César Neves, o tenente Antonio Carlos Bustolin, representando o Capitão João Paulo Laso, do Corpo de Bombeiros.

Na área da Educação, participaram do encontro o secretário de Educação de Americana, Vinicius Ghizini, e o dirigente regional de ensino do Estado, Haroldo Ramos Teixeira. Também estiveram presentes os secretários municipais de Negócios Jurídicos, Hugo Troly, de Governo, Jesuel de Freitas, de Comunicação e Tecnologia da Informação, Leon Botão, além do Chefe de Gabinete Franco Ravera Sardelli.

No encontro, os participantes expuseram as ações realizadas, seja para reforçar a segurança das escolas, apurar eventuais ameaças, atuar na prevenção aos casos de violência, bem como na rápida resposta em caso de ocorrências.

Um dos principais pontos abordados foi a necessidade de se atuar na prevenção, por meio do trabalho de psicólogos junto à comunidade escolar, além do papel das famílias no diálogo constante com as crianças e adolescentes. Neste ponto, o prefeito destacou a convocação de psicólogos para atuarem na rede municipal.

“Nós já tínhamos essa preocupação e temos hoje psicólogos aprovados em concurso para serem convocados para atuar no município, um trabalho fundamental para tratar a causa dos problemas e melhorar o ambiente escolar”, disse.

Além disso, na reunião, o diretor da Gama Marco Aurélio e o secretário de Educação Vinicius Ghizini confirmaram que a nova Patrulha Escolar da Guarda Municipal, reforçada desde a última quarta-feira (12) com efetivo dedicado somente a essa atividade, está contemplando também as escolas estaduais e particulares dentro dos perímetros de patrulhamento.

Outra confirmação foi a de que o Botão do Pânico – tecnologia que permite o acionamento imediato da Gama por meio de um aplicativo no celular – será disponibilizado também às escolas estaduais e particulares. O treinamento e implantação será feito na próxima semana e será amplamente divulgado.

“Nossa preocupação é com a cidade toda, por isso buscamos o diálogo com todos os presentes, aos quais agradeço muito pela presença, e também por isso estamos ampliando as rondas e o Botão do Pânico para as escolas do Estado e particulares. Nosso compromisso é o de cuidar de todas as crianças da nossa cidade e a reunião de hoje comprova que todos os entes envolvidos estão focados nessa missão”, disse o prefeito Chico Sardelli.

Após o encontro, os participantes da reunião manterão contato por meio de um grupo de WhatsApp para trocar informações, alertas e ideias para ampliar o trabalho conjunto pela segurança nas escolas.

