Natal: Shopping de Sumaré amplia horário de atendimento

Para proporcionar mais comodidade e conforto aos clientes durante as compras de Natal, o Shopping ParkCity Sumaré vai ampliar o horário de funcionamento, a partir da próxima segunda-feira, 16 de dezembro.

Até o dia 21 de dezembro, de segunda-feira a sábado, as lojas e quiosques, incluindo a Praça de Alimentação, ficarão abertas das 10h às 23h. No domingo, dia 22 de dezembro, o funcionamento será das 10h às 22h. No dia 24 de dezembro, as lojas, os quiosques e a Praça de Alimentação irão funcionar das 10h às 18h.

O cinema, a academia, o supermercado Savegnago e a Cobasi também irão funcionar em horário diferenciado neste fim de ano (veja abaixo como ficam os horários de funcionamento de cada estabelecimento).

“Com a ampliação do horário de funcionamento, os clientes terão mais tempo para escolher os presentes de Natal, comprar os itens para as festas de fim de ano, além de aproveitar todas as atrações que o Shopping ParkCity Sumaré preparou para o mês de dezembro, como a programação das Cantatas de Natal e apresentação de danças”, comenta Gisele Alvares, Coordenadora de Marketing do empreendimento.

O empreendimento, que está 100% locado, tem uma ampla variedade de lojas, quiosques e serviços que proporcionam comodidade e praticidade aos consumidores durante as compras de fim de ano. Com um mix de diferentes marcas do varejo, no Shopping ParkCity Sumaré o público encontra presentes para diferentes estilos em um só lugar.

E enquanto realiza as compras, os clientes podem apreciar a caprichada decoração de Natal do empreendimento, que neste ano celebra o aniversário de cinco anos. A decoração temática faz parte da campanha “5 Anos Iluminando Sonhos”, que vai sortear um Fiat Pulse 0KM. A cada R$ 250,00 em compras, o cliente recebe um número da sorte para concorrer ao carro zero quilômetro. Para participar, basta cadastrar as notas fiscais no site promocao.parkcitysumare.com.br. A promoção é cumulativa, ou seja, as notas fiscais das lojas e quiosques participantes podem ser somadas.

“Para celebrar o Natal e também o aniversário de cinco anos, o Shopping ParkCity Sumaré preparou uma programação especial e um cenário deslumbrante para que as famílias possam viver, compartilhar e eternizar momentos inesquecíveis”, comenta Leila Dada, Coordenadora de Administração Geral da AD Shopping.

Horário Especial de Fim de Ano do Shopping ParkCity Sumaré

De 16 a 21 de dezembro

Lojas/quiosques – das 10h às 23h

Praça de alimentação – das 10h às 23h

Cobasi – das 8h às 22h

Cinema – início às 14h

Dia 22 de dezembro

Lojas/quiosques – das 10h às 22h

Praça de Alimentação – das 10h às 22h

Cobasi – das 8h às 20h

Cinema – início às 14h

Dia 23 de dezembro

Lojas/quiosques – das 10h às 23h

Praça de Alimentação – das 10h às 23h

Cobasi – das 8h às 22h

Cinema – início às 14h

Dia 24 de dezembro

Lojas/quiosques – das 10h às 18h

Praça de Alimentação – das 10h às 18h

Cobasi – das 8h às 18h

Cinema – fechado

Dia 25 de dezembro

Lojas/quiosques – fechado

Praça de Alimentação – fechado

Cinema – início às 16h

Dia 31 de dezembro

Lojas/quiosques – 10h às 15h

Praça de Alimentação – 10h às 15h

Cobasi – 8h às 15h

Cinema – fechado.

Dia 1º de janeiro

Lojas/quiosques – fechado

Praça de Alimentação – fechado

Cobasi – fechado

Cinema – início às 16h.

Savegnago

20 e 21 de dezembro – 7h às 23h

22 de dezembro – 7h às 21h

23 de dezembro – 7h às 23h

24 de dezembro – 7h às 19h

25 de dezembro – fechado

26 e 27 de dezembro – 7h às 22h

28 de dezembro – 7h às 23h

29 de dezembro – 7h às 21h

30 de dezembro – 7h às 23h

31 de dezembro – 7h às 19h

1º de janeiro – fechado

Academia

24 de dezembro – fechado

25 de dezembro – fechado

31 de dezembro – fechado

1º de janeiro – fechado

