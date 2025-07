Prefeito de Limeira leva Thiago Guimarães pra ser sec de Administração

O Prefeito de Limeira Murilo Félix decidiu trazer de volta para a região o americanense Thiago Guimarães pra ser sec de Administração. Guimarães junta-se a outros dois americanenses que auxiliam o prefeito neste começo de mandato. Já atuam em Limeira o comunicador Roger Willians (inovação) e Walter Veneciano (convênios).

Os três tiveram presentes na gestão Omar Najar (2015-2020) quando os tucanos ocupavam a vice-prefeitura com RW.

Guimarães esteve até poucas semanas atrás na prefeitura de São Bernardo do Campo, como assessor do secretário de Saúde local e ex-chefe da pasta estadual Jean Gorinchteyn.

Na rede social, o prefeito de Limeira falou das mudanças

Estamos fazendo mais uma mudança importante para fortalecer a gestão pública de Limeira. Nomeei Thiago Guimarães como novo secretário de Administração. Com ampla experiência no setor público, Thiago já passou por secretarias estaduais, foi secretário-adjunto em Americana e atuou em áreas estratégicas do governo de São Paulo, como a Casa Civil e a Saúde. Tenho certeza de que ele vai contribuir muito com o nosso time.

Já a Claudete Florêncio assume agora a superintendência do Instituto de Previdência Municipal (IPML). Um novo desafio, à altura da competência e da dedicação dela.

