O deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) usou as redes sociais, nesta terça-feira (15), para disparar críticas ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

A declaração veio após Tarcísio participar de conversas com empresários sobre o impacto das tarifas aplicadas pelos Estados Unidos a produtos brasileiros.

Na publicação, Eduardo acusou o ex-ministro de estar distante das pautas da indústria nacional e próximo demais das elites econômicas. “Se estivesse olhando para a indústria ou comércio, defenderia o fim do regime de exceção que ameaça a economia brasileira e nossas liberdades”, escreveu.

E completou: “Para você, a subserviência às elites é sinônimo de defender os interesses nacionais.”

As críticas ocorrem no contexto da recente decisão do ex-presidente americano Donald Trump — aliado de Eduardo — de elevar tarifas sobre o aço, alumínio e outros itens brasileiros, em medidas que podem ultrapassar 50%.

Eduardo Bolsonaro segue na gringa

A troca de farpas escancara a divisão dentro do próprio campo bolsonarista. Enquanto Tarcísio busca diálogo com o setor produtivo e consolida seu nome para 2026, Eduardo reforça um discurso ideológico mais radical, marcando distância de antigos aliados.

