A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste segue com a segunda etapa das obras de pavimentação no bairro Cruzeiro do Sul. Nesta fase, os trabalhos se concentram na implantação do sistema de drenagem em novos trechos, enquanto diversas vias já receberam a aplicação da massa asfáltica nos últimos dias.

Estão sendo contempladas as seguintes vias: ruas São Sebastião, João Folster, Sebastião Furlan, João Gonçalves Barroso, Coronel Hélio Caldas, Jornalista Antonio Leôncio de Oliveira, Jornalista Gustavo Ribeiro Escobar, Jornalista Joaquim Pereira de Arruda Neto e João Pereira, além das avenidas Iolanda Cones e Deputado José Salvador Julianelli.

O investimento total na obra é de R$ 7 milhões, entre convênio firmado com o Governo do Estado e contrapartida da Prefeitura.

Leia Mais notícias da cidade e região

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP