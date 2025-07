O Conselho Tutelar de Americana vai promover, ao longo do mês de agosto, quatro encontros com representantes das escolas estaduais para treinamento sobre o protocolo de atendimento a crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência. A iniciativa tem como objetivo reforçar o trabalho de proteção e a garantia dos direitos desse público nas instituições de ensino.

O coordenador do Conselho Tutelar, Rodrigo Miletta, e o dirigente regional de Ensino, Haroldo Ramos Teixeira, tiveram um encontro para definir os detalhes do treinamento, que visa preparar os educadores para o reconhecimento de sinais de maus-tratos e situações de violência.

“A aproximação das escolas estaduais com o Conselho Tutelar é fundamental para unirmos esforços e promovermos os encontros, que serão essenciais para reforçar a obrigatoriedade do cumprimento do protocolo de atendimento a crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência”, explicou Rodrigo.

Parceria

Haroldo destacou a importância da parceria. “Fortalecer essa parceria é garantir mais proteção e acolhimento aos nossos estudantes”, afirmou o dirigente regional de Ensino.

Os encontros acontecerão nos dias 7, 14, 21 e 28 de agosto, das 9h às 13h, na sede do Conselho Tutelar, com participação de 40 diretores de escolas estaduais, supervisores, o dirigente de Ensino e psicólogos do programa CONVIVA da rede estadual.

A ação está entre as atribuições legais do Conselho Tutelar, conforme previsto no artigo 136, inciso XII do Estatuto da Criança e do Adolescente, que determina a promoção de ações de divulgação e capacitação junto à comunidade e a grupos profissionais para o reconhecimento de sintomas de maus-tratos (incluído pela Lei 13.046/2014).

O Conselho Tutelar de Americana está localizado na Rua Itaúna, nº 350, Jardim Ipiranga.

