A Chevrolet decidiu encarar os chineses e trouxe o Spark EUV ao mercado brasileiro. O elétrico será vendido por R$ 159.990, já com pré-reserva disponível no site oficial da marca. Ainda sem versões detalhadas ou ficha técnica completa divulgada, o SUV elétrico compacto da GM que vem da China já teve reveladas as principais informações técnicas, autonomia e lista de equipamentos.

Com porte urbano e espaço interno para quatro ocupantes, o Spark EUV se posiciona como concorrente direto de modelos como o BYD Dolphin GS, que na linha 2026 passou a custar R$ 149.990. O modelo da Chevrolet, no entanto, aposta em diferenciais como o acabamento interno, pacote de segurança mais completo e visual com elementos típicos de SUVs, como altura elevada do solo, molduras nas caixas de roda e rack de teto decorativo.

Autonomia e desempenho do Spark

O Spark EUV é equipado com uma bateria de 42 kWh, que oferece autonomia de até 258 km no ciclo Inmetro. Vale mencionar que no uso real esse alcance pode chegar próximo aos 300 km em percursos predominantemente urbanos, com uso moderado de ar-condicionado e regeneração de energia.

