A convite do NM, os vereadores novatos da região falam dos desafios do início do mandato. Roberta Lima (PRD) respondeu de pronto e comentou o que considera os pontos mais importantes do trabalho no 1o semestre de 2025.

Vereadora Roberta Lima (PRD), de Americana

“Os primeiros seis meses de mandato pra mim foram muito produtivos. É uma experiência nova e não venho de família política. Comecei a trabalhar há quatro anos com deputado federal (delegado Bruno Lima), onde eu cuidava da área animal pra ele. Venho de uma causa, de uma bandeira. E entrei na política pra transformar isso, mudar essa realidade da causa animal.

E pra mim, nesses seis meses, entregamos grandes coisas na cidade. Uma delas é a construção e reforma do CCZ (Centro de Controle de Zoonoses). E com três meses e meio de mandato já aconteceu, através em parte de emenda parlamentar que eu tinha e, obviamente, a cobrança ao governo municipal. É algo que já está saindo e uma das prioridades pra causa animal em Americana.

Era uma precariedade o local, tanto pros funcionários que trabalhavam ali quanto os animais. Fora outras coisas. Trouxemos 2 milhões e meio de reais que serão usados pra consultas gratuitas, vacinação, castração, entre outras muitas coisas que a gente fez. Três projetos de lei aprovados. Muito trabalho entregue. E pretendemos manter no próximo semestre. Costumo dizer que, quando a gente alcança a meta, temos que dobrar a meta. O nosso mandato vai trabalhar em dobro nos próximos seis meses e assim sucessivamente”.

