Uma tragédia comoveu Maringá esta segunda-feira na rodovia PR-323. Colisão violenta entre um carro e um caminhão resultou na morte imediata de uma mãe e filha durante uma viagem.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

As vítimas foram identificadas como Juliana Teixeira e sua filha Maria Eduarda Teixeira, de apenas 13 anos. O pai e motorista do carro, Paulo Teixeira, de 40 anos, foi socorrido em estado gravíssimo pelas equipes do Corpo de Bombeiros de Maringá e do Samu, com o apoio do Grupo Aéreo.

Ele foi encaminhado ao pronto-socorro do Hospital Universitário de Maringá, mas não resistiu aos ferimentos e morreu pouco depois de dar entrada na unidade.

Mãe e filha do bairro Terra Nova

A família residia no bairro Terra Nova, em Nova Odessa, e estava viajando no momento do acidente. O caso segue em investigação pela polícia, que busca esclarecer as causas da colisão.

Esta trágica perda deixa uma marca profunda na comunidade, e o Portal N.O. Jovem manifesta sua solidariedade aos familiares e amigos neste momento de imensa dor. Que Juliana, Maria Eduarda e Paulo sejam lembrados com carinho, e que seus entes queridos encontrem conforto e força para seguir adiante.

Mais notícias da cidade e região