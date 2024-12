Nova Odessa também tem casos de “golpe do alvará”; entenda

A Secretaria Municipal de Obras, Projetos e Planejamento de Nova Odessa vem a público esclarecer que não está enviando nenhum tipo de carta ou e-mail para estabelecimentos da cidade referente a supostas irregularidade em alvarás de funcionamento. A pasta alerta para uma possível tentativa de golpe por indivíduos desconhecidos tentando se fazer passar por servidores municipais, conforme denunciado nesta semana por munícipes que receberam a falsa notificação por carta e e-mail.

“A Secretaria de Obras, Projetos e Planejamento reforça que não está enviando nenhum tipo de comunicado aos estabelecimentos da cidade com esta finalidade, e que também não está entrando em contato via telefone, solicitando quaisquer regularizações. Em caso de dúvidas ou demais esclarecimentos, pedimos que a população entre em contato diretamente com a Secretaria de Obras, localizada no Paço Municipal, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 11h30, ou via e-mail obras@novaodessa.sp.gov.br, e tirar suas dúvidas”, explicou o secretário-adjunto de Obras, Gustavo Valente.

Em um dos e-mails falsos recebido por munícipes, o texto “informa” que a empresa teria sido “notificada” por regularizar possíveis irregularidades no alvará de funcionamento, conforme denúncia anônima recebida pelo “Departamento de Licenciamento Urbano e Obras da Prefeitura” (órgão que não existe). O mesmo finaliza que o empresário deve entrar em contato através de um número de telefone (que não pertence a Prefeitura Municipal), para “resolver a irregularidade”, dando até mesmo um prazo de um mês para que a regularização seja normalizada.

Os golpistas assinam os e-mails com os nomes de “Carlos Garcia” e “José Carlos”, e informam que são “Gestores de Licenciamento e Fiscalização do Departamento de Licenciamento Urbano e Obras da Prefeitura de Nova Odessa”.

A Secretaria de Obras informou também que tanto os nomes, quanto os cargos mencionados são falsos, tratando-se de uma tentativa de golpe.

Ressaltando: no caso de toda e qualquer irregularidade referente a imóveis ou alvarás de estabelecimentos e comércios, a Prefeitura de Nova Odessa entra em contato através de uma carta registrada, em papel timbrado, solicitando a presença na Secretaria de Obras.