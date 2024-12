Guarda desconfiou, o cara fugiu, mas a droga ficou pra trás no Romano

Uma equipe da Guarda Municipal de Santa Bárbara d’Oeste, durante patrulhamento preventivo pelo Conjunto Habitacional Roberto Romano, no final da tarde desta sexta-feira, deparou-se com um homem trajando bermuda branca e camiseta preta segurando um saco de lixo preto.

Ao avistar a viatura, o homem correu e entrou no CRAS pelos fundos, ao lado do bloco 80, onde existe uma área verde. Após, ele ainda pulou o muro e acessou o interior do prédio, momento em que os guardas o perderam de vista.

Mais notícias da cidade e região

Todavia, foi recolhido o saco que o indivíduo dispensou, contendo no seu interior grande quantidade de entorpecentes:

– 108 porções de crack;

– 554 porções de maconha;

– 52 eppendorfs de cocaína;

– 10 frascos de lança perfume

Em seguida, a equipe deslocou-se ao Plantão Policial, onde os entorpecentes foram apreendidos após registro de ocorrência.