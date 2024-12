Energia solar deve gerar +3,5 milhões de empregos em seis anos

O setor de energia solar vem apresentando crescimento expressivo a cada ano no Brasil, movimentando a economia do país e gerando novos empregos em diferentes áreas. Os profissionais possuem as mais diversas atuações, desde o processo de produção das peças, até a venda, instalação, manutenção e operação dos sistemas fotovoltaicos.

Desde que começou a operar no Brasil, o setor já gerou mais de 1,4 milhão de novos empregos com a produção de energia solar, número que deve ultrapassar os 3,5 milhões até 2030. A projeção é da Descarbonize Soluções, empresa especializada em soluções de energia, que utilizou os dados iniciais da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (ABSOLAR) para realização do estudo.

Segundo a Agência Internacional de Energia Renovável (Irena), o Brasil é o quarto país do mundo que mais gera empregos a partir da fonte fotovoltaica. A oferta de vagas no ramo da energia solar é uma tendência percebida desde 2012, momento em que o mercado iniciou de fato no país, com a primeira regulamentação para a tecnologia registrada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).

O aumento da criação de empregos na área a curva de crescimento da geração de energia solar no país, que atualmente já ultrapassou os 49,3 GW operacionais e que em 2030 deve chegar a 123,57 GW.

Os números são compatíveis com o cenário positivo da matriz fotovoltaica no Brasil que, neste ano, subiu duas posições no ranking mundial de geração de energia solar no mundo, destacando-se agora na 6ª posição.

De acordo com Milena Andrade, Gerente de Marketing da Descarbonize Soluções, o mercado de energia solar está avançando a passos largos no Brasil, por isso é possível projetar perspectivas positivas em relação à criação de empregos no segmento.

“A projeção acompanha um cenário que já observamos nos últimos anos, com diversas oportunidades surgindo e trabalhadores que vêm, progressivamente, ingressando na área”, diz.

“Com a popularização da tecnologia fotovoltaica no país, será cada vez maior a demanda de profissionais capacitados e especializados. Vemos como um segmento com muita efervescência para o mercado de trabalho”, completa Andrade.

Metodologia

Este estudo realizou um levantamento de dados disponibilizados pela ABSOLAR relacionados à criação de novos empregos e à geração de energia solar no Brasil dos últimos 40 meses (período entre junho de 2021 e outubro de 2024). Por meio da equação da regressão linear, foi possível traçar a projeção dos dados ao longo dos próximos meses, chegando-se ao valor projetado para janeiro de 2030.

A ABSOLAR é a geradora de dados públicos sobre energia solar fotovoltaica no Brasil, e disponibiliza mensalmente informações atualizadas sobre o setor.

