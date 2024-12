Uma nova exibição do documentário “Rock no seu interior”, do diretor Fabrizio Racaneli, está marcada na próxima terça-feira (17). Desta vez, a sessão acontecerá no Anfiteatro Municipal “Detinha Dagnoni”, às 19h30. Esta será a segunda exibição pública da obra que conta com 69 minutos de duração e se enquadra na categoria média metragem, contemplado pela Lei Paulo Gustavo. Com entrada gratuita, os ingressos devem ser retirados uma hora antes.

O material será exibido em um local que possui laços com o rock na cidade, pois o Anfiteatro emprestou o seu palco para muitas exibições de bandas de rock nas décadas de 80 e 90, quando ainda não existia o Teatro Municipal “Manoel Lyra”, local que o documentário foi lançado, e os espaços para shows do gênero eram limitados. Algumas gravações de depoimentos para o documentário também foram realizadas no local, o que justifica ainda mais esta exibição no Anfiteatro.

Buscando resgatar a história da cena na cidade, o documentário “Rock no seu interior” traz depoimentos, relembra acontecimentos e resgata imagens de eventos que revelam a relação do rock ‘n’ roll com a cidade.

Dedicado especialmente aos amantes do gênero musical rock ‘n’ roll moradores em Santa Bárbara d’Oeste e região, o documentário também tem como propósito preservar a memória das pessoas que contribuíram para a disseminação do rock no Município.

De Rita Lee a Raul Seixas, do Bar Hitchcock ao Santa Bárbara Rock Fest, o filme conta a relação mais intrínseca do rock com a cidade, considerando o fato de que a Rita Lee possui uma relação parental com Santa Bárbara, os shows de Raul Seixas e do Titãs em solo barbarense, além do episódio do cantor Roberto Carlos que quebrou seu carro em uma via da cidade.

O diretor do Rock

Fabrizio Racaneli atua profissionalmente com Comunicação desde 1996. Trabalhou na TV Cultura de Santa Bárbara entre 1998 e 2009. É publicitário e jornalista na função de Repórter Cinematográfico, especialista em Gestão da Comunicação e mestre em Educação.

Leia + sobre Famosos, artes e música

Desenvolveu diversos projetos no campo do audiovisual como aluno do Departamento de Multimeios da Unicamp e é um dos fundadores da ONG Cineclube Estação. É professor do curso de Publicidade e Propaganda do Centro Unisal e diretor da Grafike Impressões. Como documentarista tem em seu currículo a produção de obras voltadas para a preservação da memória da cidade de Santa Bárbara, como os documentários “Nos Tempos da Usina” e “Ó Abre Alas: memória dos carnavais barbarenses”.

Lei “Paulo Gustavo”

Mecanismo do Governo Federal é criada para incentivar a cultura e garantir ações emergenciais, a Lei “Paulo Gustavo” é uma forma de atenuar os efeitos econômicos e sociais da pandemia da Covid-19. A pandemia impactou significativamente o setor cultural nos últimos dois anos, sendo um dos últimos a retomarem as atividades. Seu nome é homenagem ao ator que morreu de Covid-19 em maio de 2021, aos 42 anos.

Serviço:

Exibição gratuita do documentário “Rock no seu interior”, do diretor Fabrizio Racaneli

Terça-feira (17), às 19h30

Local: Anfiteatro Municipal “Detinha Dagnoni” | Avenida Monte Castelo, 1.000, Jardim Primavera – térreo

Duração: 69 minutos

Acessível com tradução em Libras e espaço para cadeirantes

Classificação: Livre

Entrada gratuita | Retirada dos ingressos uma hora antes da sessão

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP