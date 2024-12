Prefeitura de Americana alerta para golpe da falta de alvará

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Americana alerta empresários da cidade sobre um novo golpe que criminosos estão tentando aplicar utilizando o nome da Prefeitura.

O setor recebeu ligações de empreendedores relatando estarem recebendo um e-mail dizendo que a empresa “apresentou possível irregularidade no alvará de funcionamento, conforme denúncia anônima recebida pelo Departamento de Licenciamento Urbano e Obras da Prefeitura”. A mensagem afirma, ainda, que a empresa tem um prazo determinado para providenciar a regularização do documento

“Esses e-mails são falsos. Em casos de irregularidades no alvará, a notificação nunca é feita via mensagens, apenas presencialmente pelo fiscal responsável por esse trabalho, devidamente identificado”, ressalta o secretário Rafael de Barros.

A fiscalização de alvará é realizada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e a aprovação do projeto e habite-se são de responsabilidade da Unidade de Aprovação de Projetos. Portanto, não existe nenhuma atribuição nesse sentido do Departamento de Licenciamento e Obras, como consta no e-mail fraudulento.

A orientação da Prefeitura é para que a pessoa que recebeu o e-mail ignore e não responda a mensagem.