Sumaré recebe trem iluminado do projeto “Rumo ao Natal”. O ‘Natal do Bem’ em Sumaré tem mais uma bela surpresa para a população: a cidade receberá nesta na próxima segunda-feira, dia 16, o projeto “Rumo ao Natal”, promovido pela concessionária Rumo Logística. Uma locomotiva vai circular toda iluminada e enfeitada pela extensão da linha férrea na cidade, enchendo a noite de cores, brilho e alegria. A saída será de Americana, às 19 horas, com destino a Campinas, passando por Sumaré.

“Além da Caravana Iluminada da Coca-Cola, é com grande alegria que anunciamos mais essa atração em nossa cidade, encantando os moradores neste fim de ano e que vai abrilhantar ainda mais o Natal da população. Agradecemos aos nossos parceiros, que nos auxiliam a proporcionar momentos de alegria e emoção. Nosso objetivo é oferecer para a população espaços onde as famílias possam aproveitar esse clima especial de fraternidade e paz, além do espírito de união e confraternização”, comentou o prefeito Luiz Dalben.

Com a presença do Papai Noel e um projeto gráfico reformulado, o trem iluminado da Rumo vai levar a magia do natal a mais de 90 municípios de São Paulo. As locomotivas C30-7, General Electric Transportation, sendo uma da Rumo e outra da Associação Brasileira de Preservação Ferroviária, percorrerão mais de 1.900 quilômetros no interior, no litoral e na capital. No total, foram utilizados mais de 1.500 metros de fitas LED na decoração do trem.

O Fundo Social de Solidariedade promove o projeto de decoração sustentável, desenvolvido por meio do reaproveitamento de garrafas pet, além de uma belíssima iluminação toda especial. O Natal do Bem é um projeto idealizado pelo Fundo Social, com o intuito de resgatar o espírito natalino e promover sentimentos como fraternidade, união e amor.

“Mais um grande parceiro contribui com as nossas ações de Natal, que visam acolher e abraçar a nossa população, proporcionando momentos alegria, em família e com muita emoção. Convidamos nossa população para acompanhar a locomotiva, que é belíssima e encanta os moradores por onde passa”, convidou a presidente do Fundo Social, Mara Dalben.