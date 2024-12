Vidente faz alerta a Maiara: "dificuldades, feitiços"

Michelle Castro, popularmente conhecida como a “Dona do Destino”, trouxe à tona previsões intrigantes sobre a vida da cantora Maiara. A leitura realizada através do tradicional jogo de búzios revela desafios profundos e decisivos no âmbito pessoal e profissional da artista.

Segundo Michelle, Maiara está sob influência espiritual de magia negra “Maiara está sendo atacada espiritualmente, fruto de um feitiço relacionado a uma antiga disputa amorosa. Esse trabalho espiritual teria como objetivo sua destruição física e moral, manifestando-se em desequilíbrios emocionais que levam a excessos em todos os ambitos de sua vida”, contou.

A “Dona do Destino” também alerta para a possibilidade de um novo amor surgindo na vida da cantora, com potencial para ser uma relação significativa. Contudo, Michelle reforça que, sem cuidados espirituais, Maiara pode enfrentar dificuldades em prosperar emocionalmente nessa nova etapa.

Maiara e muito cuidado

No âmbito profissional os búzios apontam fim de ciclo: “Entende-se que Maiara vai ter algum fim de ciclo em sua vida profissional, inicialmente entende-se que é da sua carreira ao lado da irmã, Maraísa, mas sabe-se que é ela tem outras formas e fontes de ganhar dinheiro, também pode ser em algum outro negócio. O que consegui ver é que está bem breve e tudo isso pode acontecer devido a questões de saúde física.”

Leia + sobre Famosos, artes e música

Michelle prevê ainda a possibilidade de perdas financeiras e cancelamentos de agenda, o que pode trazer impactos significativos em sua trajetória como cantora.

A espiritualista também reforça que é de extrema importância a artista buscar ajuda espiritual. “Ela precisa de ajuda espiritual para se reerguer e talvez evitar que alguns eventos venham de fato a acontecer,” concluiu.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP