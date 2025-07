Álvaro Duarte é homenageado nos 120 anos do Instituto de Zootecnia por sua contribuição à pesquisa pecuária

Diretor-presidente da Fundepag destaca avanços científicos no IZ e reforça continuidade de projetos conjuntos voltados à pecuária nacional

Durante a celebração dos 120 anos do Instituto de Zootecnia (IZ), em Nova Odessa (SP), nesta terça-feira (15/7), o diretor-presidente da Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa do Agronegócio (Fundepag), Álvaro Duarte, foi homenageado por sua trajetória como ex-diretor da instituição. A homenagem rememorou uma carreira marcada por quase 16 anos de contribuições científicas e técnicas que deixaram marcas duradouras na pecuária brasileira.

Duarte iniciou sua atuação no Instituto em 1988, ao ser aprovado em concurso público para a função de pesquisador científico. Durante esse período, publicou 54 trabalhos científicos em áreas como sistemas de ‘informação inteligentes’, melhoramento animal, nutrição animal e pastagens. Também se dedicou à análise das cadeias de proteína animal, como carne e leite, e contribuiu com dois capítulos em livros técnicos. “Foram 15 anos e 10 meses muito produtivos, em que pude compartilhar conhecimento, mas também aprender com os colegas”, recorda.

Ao longo de sua trajetória, Duarte, além de ministrar 74 palestras e cursos, foi responsável pelo desenvolvimento de 11 sistemas para gestão técnica da produção animal, com destaque para ferramentas voltadas à gestão de rebanhos leiteiros. Atuou ainda como diretor-geral do IZ em dois momentos – uma primeira passagem breve e, depois, de outubro de 2002 a julho de 2004 –, quando priorizou projetos com forte interface com a iniciativa privada.

Um dos destaques desse período foi o desenvolvimento de projetos de avaliação genética de reprodutores leiteiros, envolvendo entidades como a Associação Brasileira dos Criadores de Gado Holandês e a Associação Brasileira dos Criadores de Pardo Suíço, entre outras. “Construímos sistemas de produção que até hoje servem de referência. Em Colina, por exemplo, começamos a implantar a filosofia que mais tarde deu origem ao sistema 777”, conta.

Outro marco de sua gestão foi o contrato firmado com a então central de inseminação artificial da Yakult – à época, o maior já firmado pelo IZ –, além de colaborações com centrais como Lagoa da Serra, Pecplan (antigo Bradesco e atual ABS) e outras. Esses acordos contribuíram para acelerar programas de melhoramento genético de raças como o zebuínas e caracu, com impacto direto sobre a produtividade e qualidade do gado para corte. “O nelore, por exemplo, que responde por cerca de 70% da carne produzida no Brasil, teve ganhos expressivos em produtividade devido ao programa de melhoramento conduzido em Sertãozinho”, destaca.

O diretor-presidente da Fundepag lembra ainda que muitos dos avanços proporcionados pelo Instituto de Zootecnia seguem vivos. “Não foram projetos que ficaram no passado. São iniciativas que continuam rendendo frutos técnicos e produtivos até hoje. E isso é motivo de orgulho para todos que passaram pelo Instituto”, afirma.

O legado do IZ para o Brasil

Na visão de Duarte, o Instituto de Zootecnia é um pilar da pecuária nacional. “Foi o precursor da pesquisa na área pecuária no Brasil. Sua história começa em 1905, quando pensar em ciência aplicada ao campo ainda era algo embrionário”, observa.

Entre as contribuições históricas, ele destaca a adaptação e o melhoramento do gado zebuíno – base da produção de carne no Brasil – e os avanços em cruzamentos genéticos como o girolando, combinação do gado holandês com o Gir, que possibilitou a produção de leite em regiões de clima tropical. O Instituto também foi pioneiro em áreas como nutrição animal, manejo de pastagens e bancos de germoplasma de forrageiras, com um acervo que inclui mais de 1.500 espécies vegetais. Mais de 20% do desempenho produtivo dos animais de corte e leite no país vem de pesquisas em nutrição desenvolvidas pelo IZ.

Ele lembra que até mesmo práticas hoje corriqueiras, como a inseminação artificial, passaram pelo crivo e incentivo técnico do Instituto. Sendo que, muitas empresas do setor nasceram a partir de contratos com o IZ. “Ele não só produziu conhecimento, como também formou profissionais e fomentou negócios”, reforça.

Parcerias entre Fundepag e Instituto de Zootecnia seguem ativas

Mesmo após quase duas décadas desde sua saída do IZ, Álvaro Duarte mantém laços com a instituição por meio de projetos conduzidos pela Fundepag. Um dos exemplos mais relevantes é o trabalho desenvolvido em Colina (SP), onde o Instituto de Zootecnia promove editais convidando empresas privadas a participarem de pesquisas aplicadas. A Fundepag atua na operacionalização desses projetos, que incluem testes com animais cedidos por frigoríficos da região. “É uma iniciativa que une ciência, setor produtivo e instituições, mostrando a relevância da pesquisa colaborativa”, comenta.

Outro projeto em andamento ocorre em Sertãozinho (SP), em que a Fundepag participa da chamada “prova de ganho de peso”, que avalia o desempenho de animais de corte. Os resultados servem de base para seleção genética e os animais com melhores índices são posteriormente comercializados em leilões nacionais. A Fundação também colabora em outras iniciativas na região, como pesquisas com integração lavoura-pecuária-floresta (ILPF), estratégia considerada promissora para sistemas sustentáveis de produção agropecuária.

“Estes são alguns dos vários projetos que ajudam a manter viva a chama da pesquisa agropecuária, mesmo em tempos de escassez de recursos. A Fundepag segue comprometida em dar suporte técnico e institucional para que essas ações prosperem”, conclui.

Sobre a Fundepag

A Fundepag foi criada em 1978, a partir dos esforços de grupos empresariais, representantes da agropecuária, da indústria, do comércio e das finanças para somar esforços do Estado e da iniciativa privada no desenvolvimento de projetos de pesquisa.

Apoia e executa diversos tipos de projetos, serviços tecnológicos, capacitações e eventos. Além de contar com seu próprio Núcleo de Inovação Tecnológica Fundepag – NIT, expandido para Centro de Inovação Tecnológica – Conexão.f – reconhecido pelo Governo paulista, oferece uma estrutura de apoio administrativo-financeiro, de gestão de pessoas, consultoria jurídica e ferramentas informatizadas, com a qualidade e ética assessoradas pelas ISO 9001:2015 (qualidade), ISO 37301:2017 (compliance) e ISO 37001:2017 (antissuborno).