Tivoli disponibiliza vagas de carregamento para carros elétricos

O Tivoli Shopping – em parceria com o MultiPark – conta, agora, com duas vagas de carregamento para veículos elétricos, oferecendo mais comodidade para os clientes que utilizam esse tipo de tecnologia. Localizadas próximo à entrada da Cobasi, os espaços no estão equipados com carregadores AC de 7,4kW e conectores tipo 2, compatíveis com a maioria dos modelos de carros elétricos disponíveis no mercado brasileiro.

Os carregadores estão disponíveis para uso durante o horário de funcionamento do shopping, com cobrança de R$2 por kWh consumido. Para otimizar o uso, uma tarifa de ociosidade de R$0,50 por minuto será aplicada após a recarga completa.

Compromisso com a sustentabilidade

A instalação das vagas de carregamento para carros elétricos reforça o papel do Tivoli na promoção de práticas sustentáveis. Em 2024 o shopping conquistou, pelo quarto ano consecutivo, o certificado de aquisição de energia renovável, que atesta o uso exclusivo de fontes de energia limpa.

“Ao investir em infraestrutura para veículos elétricos e priorizar o uso de energia renovável, o Tivoli se posiciona como um agente ativo na preservação do meio ambiente. Estamos comprometidos em oferecer soluções inovadoras e sustentáveis para nossos clientes,” afirma Paula Funichello, coordenadora de Marketing do Tivoli Shopping.

Como utilizar o carregador?

Para utilizar as vagas de carregamento para carros elétricos do Tivoli Shopping, é simples: primeiro, é preciso ler o QR Code disponível no local e baixar o aplicativo de uso.

Em seguida, basta conectar o plug do carregador ao veículo e, no aplicativo, escanear o QR Code correspondente à vaga e adicionar o cartão para pagamento. O cliente pode acompanhar direto pelo app todo o progresso de carregamento. Ao final, basta concluir o pagamento pelo aplicativo e desconectar o plug, liberando a vaga para o próximo usuário.

Sobre o Tivoli Shopping

Inaugurado em novembro de 1998, o Tivoli Shopping é administrado pela AD Shopping. O empreendimento conta com 145 operações, distribuídas em um único piso, entre elas âncoras, semi âncoras e megalojas (destaque para Riachuelo, Renner, C&A, Lojas Americanas, Magazine Luiza, Marisa, Casas Bahia, Kalunga, Zanini, Danny Cosméticos, Lojas União, Cobasi, Centauro e Vivara); uma ampla praça de alimentação (com KFC, Montana Grill, Pizza Hut entre outros) e restaurantes como Outback, Coco Bambu e Estação Valentina; o Moviecom Cinemas, com quatro salas de exibição; e a Elite Academia, com 1.106 m².

O Tivoli Shopping possui o Certificado Internacional REC Standard (I-REC), que reconhece que 100% da energia consumida pelo shopping é proveniente de fontes renováveis, como a eólica, e demonstra a conduta sustentável para a contribuição da redução de emissão de gases de efeito estufa, além de ter equivalência aos créditos de carbono.