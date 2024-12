Condomínio de idosos, Vida Longa será entregue na terça, em Americana

Com o investimento de aproximadamente R$ 4,5 milhões, será entregue na terça-feira (17), às 16h30, o Condomínio Vida Longa, voltado às pessoas idosas em situação de vulnerabilidade, na Rua Lúcio Alves, nº 60, no bairro Jaguari, em Americana.

O condomínio está localizado em uma área de 8,7 mil metros quadrados, com 28 casas, quiosque, espaço de ginástica, salão de festas e horta, com capacidade de atender até 56 pessoas, uma vez que as unidades poderão abrigar, eventualmente, casais de idosos.

“A inauguração do Vida Longa é mais do que uma obra, é um gesto de cuidado com nossos idosos, garantindo dignidade e acolhimento. Parabenizo o prefeito Chico Sardelli e o vice Odir Demarchi. Essa realização beneficia diretamente nossa população e reforça nosso compromisso de fazer a diferença na vida das pessoas”, diz o secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano, Luiz Carlos Cezaretto.

As casas possuem cozinha, sala de estar e dormitório conjugados, banheiro e área de serviço. São dotadas de itens de segurança e acessibilidade, como barras de apoio, pias e louças sanitárias em altura adequada, portas e corredores mais largos, interruptores em quantidade e altura ideais, alarmes de emergência sonoros e luminosos, piso antiderrapante, entre outros.

O programa é destinado a pessoas idosas, acima de 60 anos de idade, que vivem sozinhas ou com vínculo familiar fragilizado, em situação de vulnerabilidade e risco social. Eles não pagarão aluguel, nem água e energia elétrica. Os mobiliários foram comprados pelo Estado.

A gestão e a coordenação do espaço são de competência da Prefeitura, por meio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH). O equipamento passa a integrar a rede socioassistencial do município, com a oferta do Serviço de Acolhimento Institucional em República para Pessoas Idosas, e está inserido no Plano Municipal de Assistência Social.

“O Programa Vida Longa cumpre um papel social e habitacional importantíssimo na ampliação da rede de proteção aos idosos. Com uma moradia digna, bonita, segura e que lhe proporcione uma vinculação afetiva com vizinhos, amigos e familiares, esse idoso sai das estatísticas de violência, abandono e institucionalização. Tudo isso melhora sua autoestima, sua saúde física e mental”, afirma a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliani Hellen Munhoz Fernandes.

Para o atendimento, os idosos são avaliados a partir do acompanhamento realizado pelos CRAS (Centros de Referência de Assistência Social) e encaminhados para o CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social) dentro das situações de risco social que se enquadram nos critérios.

Para participar do Vida Longa os idosos devem residir há pelo menos dois anos no município, ter renda de até dois salários mínimos e autonomia para realizar tarefas diárias

Após a avaliação, os idosos serão encaminhados para o residencial, sendo assistidos por uma equipe multidisciplinar composta por coordenador, técnicos, auxiliares de cuidadores, agente administrativo, entre outros.

A construção do Condomínio Vida Longa foi executada pela CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano) em área cedida pelo município. A construção teve o acompanhamento da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano (SHDU).