Eleitos e reeleitos serão diplomados esta 6a

Os vereadores eleitos para a 19ª Legislatura da Câmara Municipal de Americana, de 2025 a 2028, serão diplomados nesta sexta-feira (13), às 10h, no Salão do Júri do Fórum de Americana. A diplomação será feita pelo juiz eleitoral da 158ª Zona Eleitoral de Americana, Dr. Fábio Luís Bossler, em um evento fechado para os diplomandos.

Receberão o diploma de homologação das eleições municipais de 06 de outubro os vereadores reeleitos Fernando da Farmácia (PSD), Gualter Amado (PDT), Juninho Dias (PSD), Leco Soares (Podemos), Léo da Padaria (PL), Leonora Périco (PL), Lucas Leoncine (PSD), Luiz da Rodaben (PRD), Marcos Caetano (PL), Pr. Miguel Pires (PRD), Professora Juliana (PT), Thiago Brochi (PL) e Wagner Rovina (PL) e os eleitos Renan de Ângelo (Podemos), Roberta Lima (PRD), Talitha de Nadai (PDT), Gutão do Lanche (Agir), Jacira Chávare (Republicanos) e Jean Mizzoni (Agir).

Chico, outro dos reeleitos

Também serão diplomados o prefeito reeleito, Chico Sardelli (PL), e o vice-prefeito reeleito, Odir Demarchi (PSD).

A sessão solene de posse do prefeito, vice-prefeito e vereadores e instalação da 19ª Legislatura acontece no dia primeiro de janeiro, a partir das 16h, no Teatro Municipal “Lulu Benencase”. No mesmo dia, logo em seguida, a Câmara realiza a sessão de eleição da Mesa Diretora e definição de lideranças e comissões para o biênio 2025-2026, no Plenário Dr. Antônio Álvares Lobo.

